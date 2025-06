Si creciste viendo “Rosario Tijeras” desde que se estrenó por allá en 2017, entonces seguramente te emocionó tanto como a mí saber que la cuarta temporada ya está disponible en Netflix. Esta nueva parte trae de vuelta todo lo que amamos de la historia: acción, drama, traición... y por supuesto, una selección musical que se siente que cae perfecta. Porque si algo sabe hacer bien esta producción, es acompañar cada momento intenso con una canción que se te queda en la cabeza todo el día.

En esta cuarta entrega no solo seguimos con la historia de Rosario, interpretada por Bárbara de Regil, sino que también conocemos a fondo el camino de su hija, Ruby, quien empieza a descubrir quién fue realmente su madre. Y mientras la trama se pone más densa con cada capítulo, el soundtrack se convierte en un personaje más, con letras que muchas veces dicen lo que los protagonistas no se atreven a soltar.

Rosario Tijeras (Bárbara de Regil) y Ruby (Samantha Acuña) en la cuarta temporada de "Rosario Tijeras" (Foto: Netflix)

TODAS LAS CANCIONES QUE SUENAN EN “ROSARIO TIJERAS 4”

Sé que muchos —como yo— nos pusimos a buscar “¿cómo se llama la canción que suena cuando Ruby se enfrenta a su pasado?” o “¿cuál es el tema cuando Rosario aparece otra vez?”. Así que me tomé el tiempo de recopilar la lista completa del soundtrack de “Rosario Tijeras 4”, que incluye colaboraciones increíbles de artistas como Cami Escobar, Camilo Sanabria y hasta la misma Bárbara de Regil, quien canta en más de un tema.

Aquí va la lista, por si quieres armar tu playlist o simplemente revivir cada escena con estos temas:

“El destino” – Luis “Luca” Ortega & Anayency Gómez

“Que No Me Vean” – Cami Escobar, Camilo Sanabria & Sofia Castillo Volcán

“Policías Corruptos” – Cami Escobar & Camilo Sanabria

“Nombre es Problema” – Marcos Carreño, Mary Hellen Castaño & Juan Camilo Posada

“Amor De Hija” – Cami Escobar & Camilo Sanabria

“Ataca” – Cami Escobar, Camilo Sanabria, Valentina Hernandez & Alejandra Prada Vargas

“Sed de Venganza” – Andrés Pulgarín, Juan Mauricio Rodriguez, Robison Goez & Marcos Carreño

“Dramático Intenso” – Cami Escobar & Camilo Sanabria

“Electro Cumbia Rebajada” – Cami Escobar & Camilo Sanabria

“Tiempo” – Cami Escobar, Camilo Sanabria, Daniela Vargas & Bárbara del Regil

“Acciones” – Cami Escobar & Camilo Sanabria

“Frenetik” – Cami Escobar, Camilo Sanabria & Juan Carlos Marín

“Se conocen” – Marcos Carreño

“Quieto” – Cami Escobar, Camilo Sanabria & Lina Maria Galindo

“Click Clack” – Cami Escobar, Camilo Sanabria & Valentina Hernandez

“Anti Suspense” – Cami Escobar & Camilo Sanabria

“Buena Mala” – Alfonso Figueroa

“K Amor” – Cami Escobar & Camilo Sanabria

“Don Américo” – Cami Escobar & Camilo Sanabria

“Rezo” – Cami Escobar, Camilo Sanabria & Bárbara del Regil

Lo que me encanta de esta temporada es que la música no está solo “de fondo”. Hay escenas que no serían tan poderosas sin esas letras que, literal, parecen escritas para lo que está pasando. “Tiempo” y “Rezo”, por ejemplo, son de esos temas que te dejan con un nudo en la garganta, y no solo porque están interpretados por la misma Bárbara de Regil, sino porque encapsulan el dolor, el pasado y la esperanza de Rosario.

La actriz Bárbara de Regil lidera el reparto de "Rosario Tijeras" desde la primera entrega de la serie. En la temporada 4, ella aparece en forma de recuerdo (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ROSARIO TIJERAS 4”?

Solo está en Netflix, así que, si tienes cuenta ahí, ya puedes maratonearla completa. Es una producción que ha crecido mucho desde sus primeras temporadas en 2017, y esta última, con más drama y una banda sonora impecable, deja claro por qué sigue atrapando a tanta gente, incluso fuera de México.

