Hay sagas que se instalan para siempre en el imaginario de la televisión latinoamericana y, sin dudas, “Rosario Tijeras” es una de ellas. Y es que la serie mexicana protagonizada por Bárbara de Regil se convirtió en uno de los títulos más consistentes del catálogo de Netflix en la región, con temporadas que siempre generaron conversación y mantuvieron al fandom en alerta máxima. Así, con una quinta entrega a punto de sumarse al catálogo de la plataforma, aquí te cuento cuándo se estrena, cuántos episodios nuevos trae consigo y qué debes saber antes de darle play.

Vale precisar que la ficción se basa en la novela del escritor colombiano Jorge Franco y, a lo largo de los años, la versión mexicana fue construyendo su propio universo narrativo con un tono propio.

De esta manera, la serie mezcla acción, drama familiar y conflictos del crimen organizado con una protagonista que, además, ejerce como productora ejecutiva del proyecto.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “ROSARIO TIJERAS”?

Tal como revela Netflix, la temporada 5 de “Rosario Tijeras” se desarrolla un año después del brutal enfrentamiento en el que Rosario (Bárbara de Regil) creyó haber perdido a su hija Ruby (Samantha Acuña) a manos de Güero Arteaga (Hernán Mendoza).

Devastada, ella se refugia junto a “El Ángel” (Sebastián Martínez) en un barrio de Tijuana, buscando redención en cada esquina hasta que descubre la verdad: Ruby no solo está viva, sino que ha sido manipulada todo este tiempo por Arteaga para convertirse en su enemiga.

Entonces, Rosario regresa a México decidida a derribar el cartel de su enemigo, aun cuando eso implique enfrentarse a su propia hija, la persona que más ama en el mundo.

MIRA EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “ROSARIO TIJERAS”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ROSARIO TIJERAS” - TEMPORADA 5?

La quinta temporada de “Rosario Tijeras” se estrena en Netflix el miércoles 10 de junio del 2026.

Esta entrega se compone de 40 episodios, con una duración aproximada de 43 minutos cada uno.

Así, la serie alcanza un total de 277 capítulos, consolidándose como uno de los títulos más extensos del catálogo latinoamericano de la plataforma.

Temporada 1: 60 episodios

60 episodios Temporada 2: 67 episodios

67 episodios Temporada 3: 70 episodios

70 episodios Temporada 4: 40 episodios

40 episodios Temporada 5: 40 episodios

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “ROSARIO TIJERAS” - TEMPORADA 5?

Se espera que la quinta entrega de “Rosario Tijeras” llegue a Netflix durante las primeras horas de su fecha de lanzamiento.

Horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 10 de junio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. del miércoles 10 de junio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. del miércoles 10 de junio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. del miércoles 10 de junio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del miércoles 10 de junio

¿CÓMO VER “ROSARIO TIJERAS” - TEMPORADA 5?

La temporada 5 de “Rosario Tijeras” estará disponible únicamente para los suscriptores de Netflix en Latinoamérica y Estados Unidos al momento de su estreno.

Por lo tanto, si te encuentras en estos territorios y quieres disfrutarla sin problemas, asegúrate de ser un usuario activo de la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En EE. UU., recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de la temporada 5 de "Rosario Tijeras", serie mexicana que explora géneros como el drama, la acción y el suspenso a lo largo de su trama (Foto: Netflix)

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