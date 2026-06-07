Para ganar la guerra, en la temporada 5 de la serie mexicana "Rosario Tijeras", nuestra protagonista tendrá que combatir en el campo de batalla contra su propia sangre y la persona que más ama en el mundo (Foto: Netflix)
Para ganar la guerra, en la temporada 5 de la serie mexicana "Rosario Tijeras", nuestra protagonista tendrá que combatir en el campo de batalla contra su propia sangre y la persona que más ama en el mundo (Foto: Netflix)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Hay sagas que se instalan para siempre en el imaginario de la televisión latinoamericana y, sin dudas, es una de ellas. Y es que la serie mexicana protagonizada por se convirtió en uno de los títulos más consistentes del catálogo de en la región, con temporadas que siempre generaron conversación y mantuvieron al fandom en alerta máxima. Así, con una quinta entrega a punto de sumarse al catálogo de la plataforma, aquí te cuento cuándo se estrena, cuántos episodios nuevos trae consigo y qué debes saber antes de darle play.

Mira también:

Vale precisar que la ficción se basa en la novela del escritor colombiano Jorge Franco y, a lo largo de los años, la versión mexicana fue construyendo su propio universo narrativo con un tono propio.

De esta manera, la serie mezcla acción, drama familiar y conflictos del crimen organizado con una protagonista que, además, ejerce como productora ejecutiva del proyecto.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “ROSARIO TIJERAS”?

Tal como revela , la temporada 5 de “Rosario Tijeras” se desarrolla un año después del brutal enfrentamiento en el que Rosario (Bárbara de Regil) creyó haber perdido a su hija Ruby (Samantha Acuña) a manos de Güero Arteaga (Hernán Mendoza).

Devastada, ella se refugia junto a “El Ángel” (Sebastián Martínez) en un barrio de Tijuana, buscando redención en cada esquina hasta que descubre la verdad: Ruby no solo está viva, sino que ha sido manipulada todo este tiempo por Arteaga para convertirse en su enemiga.

Entonces, Rosario regresa a México decidida a derribar el cartel de su enemigo, aun cuando eso implique enfrentarse a su propia hija, la persona que más ama en el mundo.

MIRA EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “ROSARIO TIJERAS”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ROSARIO TIJERAS” - TEMPORADA 5?

La quinta temporada de “Rosario Tijeras” se estrena en Netflix el miércoles 10 de junio del 2026.

Esta entrega se compone de 40 episodios, con una duración aproximada de 43 minutos cada uno.

Así, la serie alcanza un total de 277 capítulos, consolidándose como uno de los títulos más extensos del catálogo latinoamericano de la plataforma.

  • Temporada 1: 60 episodios
  • Temporada 2: 67 episodios
  • Temporada 3: 70 episodios
  • Temporada 4: 40 episodios
  • Temporada 5: 40 episodios

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “ROSARIO TIJERAS” - TEMPORADA 5?

Se espera que la quinta entrega de “Rosario Tijeras” llegue a Netflix durante las primeras horas de su fecha de lanzamiento.

Horario según países:

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 10 de junio
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica1:00 a.m. del miércoles 10 de junio
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador2:00 a.m. del miércoles 10 de junio
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico3:00 a.m. del miércoles 10 de junio
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico4:00 a.m. del miércoles 10 de junio

¿CÓMO VER “ROSARIO TIJERAS” - TEMPORADA 5?

La temporada 5 de “Rosario Tijeras” estará disponible únicamente para los suscriptores de Netflix en Latinoamérica y Estados Unidos al momento de su estreno.

Por lo tanto, si te encuentras en estos territorios y quieres disfrutarla sin problemas, asegúrate de ser un usuario activo de la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En EE. UU., recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

  • Estándar con anuncios: US$8.99 al mes
  • Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes
  • Premium: US$26.99 al mes
El póster de la temporada 5 de "Rosario Tijeras", serie mexicana que explora géneros como el drama, la acción y el suspenso a lo largo de su trama (Foto: Netflix)
El póster de la temporada 5 de "Rosario Tijeras", serie mexicana que explora géneros como el drama, la acción y el suspenso a lo largo de su trama (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC