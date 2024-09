“Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” es una de las series más vistas en la actualidad de Netflix gracias a su inquietante trama basada en hechos reales. Tal como ya sabrás, este true crime toma como punto de partida el doble asesinato de los hermanos Menendez a sus padres José Menéndez y su esposa Kitty. Y aunque los autores de tal macabro parricidio ya fueron sentenciados a doble cadena perpetua sin posibilidad de salir de prisión, aún existen dudas sobre algunos hechos que podrían beneficiar a los hermanos en su lucha por ver la libertad.

Con el lanzamiento de “Monster: The Lyle and Erik Menendez Story”, ha vuelto a surgir la polémica sobre la culpabilidad de Lyle y Erik Menendez, condenados a cadena perpetua por el homicidio de sus padres. No obstante, lo que más ha generado debate en la sociedad son las alegaciones de abuso sexual que ambos hermanos afirman haber padecido por parte de su padre, José Menendez, durante años.

Pese a las estrategias empleadas por su abogada, los hermanos Menendez fueron sentenciados a cadena perpetua (Foto: Netflix)

Algunos apoyan el testimonio de los Menendez, pero otros, tal como se detalla en la serie de Netflix, consideran que fue un recurso para buscar la indulgencia del jurado y obtener una pena más leve. Sin embargo, lo que el documental no muestra es que años más tarde se conoció el testimonio de Roy Rosselló, antiguo miembro de Menudo, quien también se identificó como víctima de José Menendez, aumentando así la polémica en torno al caso.

“MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY”: ¿CÓMO AYUDARÍA LA DECLARACIÓN DE ROY ROSELLÓ A LOS HERMANOS MENENDEZ?

Luego de ser sentenciados a pasar el resto de sus vidas en la cárcel, los hermanos Menendez recibieron una ayuda inesperada por parte de Roy Roselló, exmiembro de Menudo y quien se reconoció como víctima sexual de José Menendez. Su descargo logró ser llevado a la televisión en un documental de Peacock en 2023 titulado “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”.

La denuncia de Roselló sostiene que el patriarca de los Menendez lo drogó y violó cuando apenas era un adolescente. Es por ello que los abogados de los hermanos acusados de parricidio presentaron ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles una petición para que sus condenas sean revocadas y se aplique otro tipo de pena.

Los abogados, en la solicitud de Habeas Corpus presentada en mayo de 2023, describieron un incidente que supuestamente ocurrió en 1983. Según el documento, el mánager del grupo le pidió a Rosselló que “hiciera un favor” y lo instruyó a bajar al hotel para encontrarse con José Menendez en una limusina. Además, enfatizan que el artista habría sido llevado a la casa de Menendez en Nueva Jersey, en donde el empresario abusó de Roselló.

Una carta que fue descubierta recientemente también es citada por los abogados; en ella, Erik le confesaba a su primo Andy Cano los abusos sexuales que habría sufrido de su padre, escrita poco tiempo antes de los asesinatos.

José Menendez y su esposa Kitty fueron asesinados por sus propios hijos. La defensa legal de los hermanos los acusa de "agresión sexual" (Foto: Netflix)

“Estamos diciendo que el segundo juicio no se ajustó a las protecciones constitucionales por una variedad de razones”, reveló anteriormente a Mark Geragos, actual defensor legal de los hermanos Menendez, a los medios de comunicación. “Y una petición de hábeas corpus tiene nuevas pruebas. Requiere nuevas pruebas porque este caso básicamente había estado moribundo durante casi 17 años. Y las nuevas pruebas fueron la acusadora de Menudo y la carta que Andy Cano escribió o recibió de Erik ocho meses antes del asesinato”.

¿PODRÍAN SALIR LOS HERMANOS MENENDEZ DE PRISIÓN?

Tras más de 30 años en prisión, los hermanos Menéndez, ahora ubicados en el Centro Correccional Estatal de Donovan, se sienten “moderadamente optimistas” acerca de que la petición prospere, según comentó su abogado.

A pesar de ello, los especialistas en derecho consideran que las opciones de que el caso de los hermanos sea reconsiderado son mínimas, puesto que se tomarán en cuenta las sentencias judiciales anteriores y porque “materialmente, esto no cambia la evidencia del caso... es más de lo mismo”, según indica Dmitry Gorin, exfiscal del distrito del condado de Los Ángeles.

La declaración de Roy Roselló sería la última oportunidad para que los hermanos salgan de prisión (Foto: Netflix)

Sea como fuere, habría que esperar el alegato final del abogado de los jóvenes parricidas acusados a cadena perpetua. ¿Podrían incluir las declaraciones del exintegrante de Menudo para iniciar un nuevo juicio? Pues, parece que hay bastantes preguntas que al día de hoy no tienen respuestas.