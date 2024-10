“Rumbo al infierno” (“Hellbound” en inglés), serie surcoreana de Netflix basada en el webtoon homónimo de Yeon Sang-ho, regresa con una segunda temporada, en la que el caos se apodera de todo debido a las repentinas resurrecciones del antiguo presidente condenado Jung Jinsu y de Park Jungja. Las facciones religiosas New Truth, Arrowheads y la líder de Sodo, Hyejin deben lidiar con esto. Entonces, ¿quiénes regresan en los nuevos episodios? A continuación, te comparto la lista completa de actores y personajes.

La nueva entrega del drama sobrenatural se estrenó en el 29º Festival Internacional de Cine de Busan en octubre y llegará a la plataforma de streaming de la N roja el mismo mes. En los nuevos episodios, los dictados de la Nueva Verdad y su secta más extremista, la Punta de Flecha, gobiernan ahora la sociedad.

Kim Sung-cheol, Kim Hyun-joo, Kim Shin-rock, Moon So-ri, Lee Dong-hee, Cho Dong-in, Moon Geun-young, Im Sung-jae, Yang Ik-june, Lee Re y Hong Eui-joon conforman el elenco de la segunda temporada de “Rumbo al infierno”. Entonces. ¿quién es quién en la nueva entrega de la serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “RUMBO AL INFIERNO”

1. Kim Sung-cheol como Jung Jinsu

Yoo Ah-in fue el encargado de interpretar a Jung Jinsu, líder de New Truth Society, en la primera temporada. Sin embargo, en la segunda entrega, el papel recae en Kim Sung-cheol, que apareció en las series “Prison Playbook”, “The Wind Blows”, “Hospital Playlist”, “Do You Like Brahms?”, “Sweet Home”, “Vincenzo”, “Racket Boys”, “Our Beloved Summer” y “El juego de la muerte”.

Kim Sung-cheol asume el rol de Jung Jinsu, el líder resucitado de New Truth Society, en la temporada 2 de "Rumbo al infierno" (Foto: Netflix)

2. Kim Hyun-joo como Min Hyejin

Kim Hyun-joo, recordada por producciones como “Boys Over Flowers”, “What’s With This Family”, “Watcher”, “Under Cover”, “Love All Play”, “El tranvía”, “Star Runner” y “Jung_E”, retoma el rol de Min Hyejin, una abogada que lucha contra los crímenes cometidos por New Truth Society.

Kim Hyun-joo regresa como la abogada Min Hyejin en la temporada 2 de "Rumbo al infierno" (Foto: Netflix)

3. Kim Shin-rock como Park Jungja

Kim Shin-rock, que fue parte de “One Ordinary Day”, “If You Wish Upon Me”, “Una familia ejemplar”, “The Kidnapping Day”, “La reina de las lágrimas”, “Sweet Home” y “Invasión, insurrección”, regresa como Park Jungja, una madre que fue sentenciada al infierno.

Kim Shin-rock interpreta a Park Jungja, una mujer que resucita, en la temporada 2 de "Rumbo al infierno" (Foto: Netflix)

4. Moon So-ri como Lee

Moon So-ri, actriz surcoreana conocida por protagonizar “Oasis” y “La mujer del abogado”, y por aparecer en las series “Legend of the Blue Sea”, “The School Nurse Files”, “On the Verge of Insanity” y “Jeong-nyeon: The Star Is Born”, interpreta a la secretaria principal Lee.

Moon So-ri interpreta a la secretaria principal Lee en la temporada 2 de "Rumbo al infierno" (Foto: Netflix)

5. Cho Dong-in como Pinwheel

Cho Dong-in, que participó en producciones como “Dol”, “Ildaeil”, “Won-seu-teb”, “Daeripgun”, “Hyena”, “Noche en el paraíso”, “Kairos” y “Parasyte: Los grises”, asume el papel de Pinwheel en la nueva temporada de la serie surcoreana de Netflix.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 2 de “Rumbo al infierno”:

Lee Dong-hee como Kim Jeongchil

Moon Geun-young como Ms. Sunshine

Im Sung-jae como Cheon Sehyeong

Yang Ik-june como Jin Kyunghun

Lee Re como Jin Heejung

Hong Eui-joon como Kim Sungjip

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “RUMBO AL INFIERNO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la temporada 2 de “Rumbo al infierno”, “en un mundo en el que los decretos de condena y los brutales destierros están a la orden del día, la Iglesia de la Nueva Verdad lucha por mantener el poder sin su líder, el presidente Jung Jinsu, que ha desaparecido. Mientras tanto, el rebelde culto de los Punta de Flecha amplía su influencia mediante propaganda y juicios públicos. El gobierno encarga a la Nueva Verdad establecer un nuevo orden utilizando a la resucitada Park Jungja.

Cuando Jung Jinsu resucita repentinamente y regresa del infierno, Sodo, un grupo liderado por la abogada Min Hyejin que busca proteger a los inocentes, intenta encontrarlo para impedir que se desate más caos. ¿Es la resurrección el inicio de la salvación o el comienzo de otro infierno? Rumbo al infierno una vez más”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “RUMBO AL INFIERNO”?

La temporada 2 de “Rumbo al infierno” se estrenará el viernes 25 de octubre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.