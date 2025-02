La exfiestera Isla Gordon (Kate Hudson) se convierte en la directora de una de la franquicia de baloncesto profesional de su familia luego de que su hermano se ve obligado a renunciar a su puesto en “Running Point” (“Una nueva jugada” en español), serie de Netflix creada por Elaine Ko, Mindy Kaling, Ike Barinholtz y David Stassen. Por supuesto, nadie confía en que puede asumir el cargo con éxito, pero ella está decidida a demostrar que es capaz de sacar adelante a la empresa. ¿Quiénes conforman el reparto principal?

La comedia deportiva que cuenta con Mindy Kaling, Ike Barinholtz, David Stassen, Jeanie Buss, Linda Rambis, Howard Klein y Kate Hudson como productores ejecutivos, tiene diez episodios que se estrenarán el 27 de febrero de 2025 en la plataforma de streaming de la N roja.

“Me encanta escribir programas sobre mujeres ambiciosas”, dijo la productora Mindy Kaling (“Never Have I Ever”) a Tudum, “ya ​​sea una chica de 15 años de Silicon Valley [Nunca lo he hecho] o la presidenta de un equipo de baloncesto. Queríamos asegurarnos de que el público pudiera verse reflejado en las luchas y los triunfos de los personajes”.

El elenco de “Running Point” lo conforman Kate Hudson, Drew Tarver, Scott MacArthur, Brenda Song, Fabrizio Guido, Toby Sandeman, Chet Hanks, Jay Ellis, Max Greenfield, Justin Theroux, Keyla Monterroso Mejia, Jay Ellis, Dane DiLiegro, Scott Evans, Roberto Sanchez y Uche Agada. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “RUNNING POINT”

1. Kate Hudson como Isla Gordon

Kate Hudson, que ha recibido varios galardones, entre ellos un Globo de Oro y una nominación al premio Óscar, interpreta a Isla Gordon, una ejecutiva de Los Ángeles que inesperadamente es designada directora del negocio familiar. Aunque no creen que puede desempeñar ese rol, ella se esfuerza por demostrar que es perfecta para el puesto.

“Tenía muchas ganas de adentrarme en algo cómico con un equipo al que admiro, y este papel me ofreció un nuevo desafío y fue divertido y cautivador desde el principio”, le contó Hudson a Tudum. “La oportunidad de trabajar con gente a la que respeto y de aportar una perspectiva femenina única a un mundo dominado por los hombres fue increíblemente atractiva”.

Kate Hudson asume el rol de Isla Gordon, la exfiestera que debe convertirse en ejecutiva en la serie "Running Point" (Foto: Netflix)

2. Drew Tarver como Sandy Gordon

Drew Tarver, conocido por interpretar a Cary Dubek en la serie de comedia “The Other Two”, asume el papel de Sandy Gordon, el hermano de Isla y el director financiero de The Waves. De acuerdo con la descripción de Netflix, “cree que es el tipo más inteligente de la sala y se sintió alejado de su familia toda su vida, así que trabaja duro para demostrar que puede devolver la grandeza a la franquicia”.

Drew Tarver como Sandy Gordon, Justin Theroux como Cam Gordon y Scott MacArthur como Ness Gordon en la comedia deportiva "Running Point" (Foto: Netflix)

3. Scott MacArthur como Ness Gordon

Scott MacArthur, que apareció en la películas “El Camino: A Breaking Bad Movie”, “The Babysitter: Killer Queen”, “The Starling”, “Family Squares”, “No Hard Feelings” y “Incoming”, da vida a Ness Gordon, el gerente general de Los Angeles Waves y exjugador que “anhela la grandeza en la gerencia para compensar su carrera mediocre en la cancha”.

4. Brenda Song como Ali Lee

Brenda Song, recordada por su participación en “The Suite Life of Zack & Cody” y otras producciones de Disney, y por apariciones en “Scandal”, “New Girl”, “Station 19” y “Secret Obsession”, interpreta a Ali Lee, la intimidante jefa de personal de The Waves. Conoce a Isla desde la universidad y entiende la compleja política que rodea a la familia Gordon.

Ali Lee (Brenda Song) conoció a Isla Gordon (Kate Hudson) en la universidad y se convierte en su aliada en la serie "Running Point" (Foto: Netflix)

5. Max Greenfield como Lev Levy

Max Greenfield, conocido por sus papeles en “Veronica Mars”, “Ugly Betty”, “Modern Men”, “New Girl” y “The Neighborhood”, asume el rol de Lev Levy, el prometido de Isla y un pediatra bondadoso que apoya con entusiasmo a su pareja.

Max Greenfield interpreta a Lev Levy y Kate Hudson interpreta a Isla Gordon en la comedia deportiva "Running Point" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Running Point”:

Fabrizio Guido como Jackie Moreno

Toby Sandeman como Marcus Winfield

Chet Hanks como Travis Bugg

Keyla Monterroso Mejia como Ana Moreno

Jay Ellis como Jay Brown

Dane DiLiegro como Badrag Knauss

Scott Evans como Charlie

Roberto Sanchez como Stephen Ramirez

Uche Agada como Dyson Gibbs

¿DE QUÉ TRATA “RUNNING POINT”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Running Point”, “tras la dimisión de su hermano a raíz de un escándalo, la infravalorada y ambiciosa Isla Gordon pasa a presidir Los Angeles Waves, que no solo es el negocio familiar, sino una de las franquicias más legendarias del baloncesto profesional. Sus hermanos, la junta y toda la comunidad deportiva se muestran escépticos, por lo que Isla tendrá que demostrarles que es la persona ideal para el cargo”.

¿CÓMO VER “UNA NUEVA JUGADA”?

“Una nueva jugada” se estrenará el jueves 27 de febrero de 2025 en Netflix, por lo tanto para ver la nueva comedia solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.