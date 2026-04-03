La tranquila de no dura mucho tiempo para Gun-woo (Woo Do-hwan) y Woo-jin (Lee Sang-yi), quienes en la segunda temporada de “Sabuesos”, también conocida como ”Bloodhounds” y “Perros de caza”, deben lidiar con una liga internacional de boxeo clandestina. Mientras enfrenta a un nuevo y amenazador enemigo que lucha por dinero y poder por encima de todo, el dúo de boxeadores intenta no involucrar a personas inocentes y proteger a las personas que aprecian. ¿Quiénes conforman el reparto principal de los nuevos episodios de la serie coreana de Netflix?

La nueva entrega de la serie basada en el webtoon “Sanyanggaedeul” de Jeong Chan promete escenas de acción más intensas y de alto riesgo que en la primera temporada. Además, el director Jason Kim adelantó que se explorará más a fondo el conflicto entre el dinero y la humanidad.

La segunda temporada de “Sabuesos” cuenta con un elenco integrado por Woo Do-hwan, Lee Sang-yi, Rain (Jung Ji-hoon), Huh Joon-ho, Park Sung-woong, Choi Siwon, Tae Won-seok, Hwang Chan-sung y Park Seo-joon. Pero ¿quién es quién en la serie surcoreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “SABUESOS”

1. Woo Do-hwan como Kim Geon-woo

Woo Do-hwan, que fue parte de “The King: Eternal Monarch”, “The Great Seducer”, “El abogado de Joseon: la ética”, “El Sr. Plancton” y “Made in Korea”, retoma el papel de Kim Geon-woo, el disciplinado boxeador que se ha convertido en un campeón y es presionado para aceptar una pelea clandestina. Una vez más, debe proteger a su seres queridos.

Woo Do-hwan regresa como Kim Geon-woo en la segunda temporada de "Sabuesos", en la que se enfrenta un rival muy poderoso y despiadado (Foto: Netflix)

2. Lee Sang-yi como Hong Woo-jin

Lee Sang-yi, que apareció en “I’ve Returned After One Marriage”, “Mi adorable demonio”, “No hay amor desinteresado”, “Un chico ejemplar” y “Un novio por suscripción”, vuelve a interpretar a Hong Woo-jin, el amigo y entrenador de Geon-woo. Cuando surge una nueva amenaza, no duda en exponerse para proteger al que considera su hermano y a la mujer a la que llama madre.

Lee Sang-yi retoma el papel de Hong Woo-jin, el amigo y entrenador del protagonista de la segunda temporada de la serie coreana "Sabuesos" (Foto: Netflix)

3. Rain (Jung Ji-hoon) como Baek-jeong

Rain (Jung Ji-hoon), cantante, compositor, bailarín, actor y productor musical surcoreano que participó en series como “My Lovely Girl”, “Ghost Doctor”, “Bajo el paraguas de la reina” y “Cisne rojo”, da vida a Baek-jeong, un exboxeador que dirige la red internacional de boxeo clandestino IKFC y que escoge a Geon-woo como su siguiente adversario.

Rain (Jung Ji-hoon) interpreta a Baek-jeong, el líder de la liga de boxeo clandestino, en la segunda temporada de la serie coreana "Sabuesos" (Foto: Netflix)

4. Choi Si-won como Hong Min-beom

Choi Si-won, que ha ganado popularidad por sus papeles en k-dramas como “Oh! My Lady”, “The King of Dramas”, “She Was Pretty” y “Revolutionary Love”, vuelve a interpretar a Hong Min-beom en la segunda temporada de “Bloodhounds”. Se trata del heredero del Grupo Lil que sobrevive a los eventos de la primera entrega y regresa para ayudar al protagonista contra su nuevo rival.

Choi Si-won regresa como Hong Min-beom, el heredero del Grupo Lil, en la segunda temporada de la serie coreana "Sabuesos" (Foto: Netflix)

5. Park Ye-Ni como Kang Tae-yeong

Park Ye-Ni, que fue parte de producciones como “Missing: Geudeuli Itseodda”, “Naegen namu sojunghan neo”, “Eres mi primavera”, “Mobeomhyungsa”, “Érase un amor rural”, “Celebrity” y “Geunyeoga Jugeossda”, vuelve a dar vida a Kang Tae-yeong, la hacker de la policía que los ayudó en la primera temporada y quedó lesionada. Una vez más colabora con los protagonistas.

Park Ye-Ni vuelve a interpretar a Kang Tae-yeong, amiga de los protagonistas de la segunda temporada de la serie coreana "Sabuesos" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la segunda temporada de “Bloodhounds”:

Park Sung-woong como Kim Myeong-gil

Tae Won-seok como Kang In-beom

Hwang Chan-sung

Park Seo-joon

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¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “SABUESOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la segunda temporada de “Bloodhounds, “Woo Do-hwan y Lee Sang-yi regresan como Gun-woo y Woo-jin, dos luchadores curtidos por las batallas que han librado juntos. Tras derrotar a los usureros, Gun-woo está más motivado que nunca para perseguir su sueño de convertirse en campeón de boxeo, con Woo-jin ahora apoyándolo incondicionalmente como su entrenador y familia adoptiva.

Pero el dúo se enfrenta a un nuevo y amenazador enemigo que lucha por dinero y poder por encima de todo: Baek-jeong (Jung Ji-hoon). Una vez más, Gun-woo y Woo-jin deberán luchar para proteger todo lo que aprecian.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “SABUESOS”?

La segunda temporada de “Sabuesos” está disponible en Netflix desde el 3 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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