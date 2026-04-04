CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que lo que realmente sucede con Baek-jeong (Jung Ji-hoon) y la última escena de la segunda entrega de “Sabuesos”, es inevitable no pensar en una tercera temporada que resuelva los misterios pendientes y que continúa con la historia del dúo de boxeadores, Kim Geon-woo (Woo Do-hwan) y Hong Woo-jin (Lee Sang-yi). ¿Netflix ya renovó la serie coreana también conocida como ”Bloodhounds” y “Perros de caza”? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En los siete nuevos episodios del drama de acción basado en el webtoon “Sanyanggaedeul” de Jeong Chan, al peligroso y despiadado Baek-jeong (Jung Ji-hoon), un exboxeador que dirige una liga internacional de boxeo clandestina y que se obsesiona con luchar contra Geon-woo. Cuando el protagonista se niega, intenta secuestrar a su madre para obligarlo a aceptar el combate.

Geon-woo recurre a la policía y se refugia en el departamento de Kang Tae-yeong (Park Ye-Ni), la joven que trabajaba para la policía como hacker y quedó lesionada. En tanto, Woo-jin decide buscar a su viejo aliado Moon Gwang-mu. Ninguno nota que los hombres de Baek-jeong lo vigilan. El villano recurre a métodos extremos para concretar la pelea.

Hong Min-beom (Choi Si-won), aliado de Kim Geon-woo (Woo Do-hwan), parece ocultar algo al final de la segunda temporada de la serie surcoreana "Sabuesos" (Foto: Netflix)

“SABUESOS” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA EN NETFLIX?

Aunque Netflix aún no ha confirmado una tercera temporada de “Bloodhounds” (y todavía es pronto para este tipo de anuncios), el último capítulo de la popular serie coreana dejó el camino preparado para que Kim Geon-woo y Hong Woo-jin regresen y enfrenten a nuevos rivales. Por supuesto, también son necesarias algunas respuestas como lo que esconde Hong Min-beom (Choi Si-won).

Al final de la segunda temporada de “Sabuesos”, Hong Min‑beom idea un plan para terminar con la locura y conseguir paz, de una vez para siempre: enfrentar a Gun‑woo y a Woo‑jin en una pelea final contra formidables enemigos. Después de ser derrotado y recuperarse de sus heridas, el protagonista debe volver a pelear para salvar a su madre.

Mientras el dúo de boxeadores protagonistas lucha contra Baek-jeong y In-beom, la policía organiza un operativo para rescatar a la madre de Gun‑woo. Ambos bandos consiguen su objetivo. Luego de que Gun‑woo consigue la victoria, Baek-jeon es detenido, pero otro personaje lo secuestra para obtener un importante nombre.

Sin duda, este es el inicio de una nueva y peligrosa aventura. Un nuevo villano está por llegar y los boxeadores están listos para luchar. No obstante, aún es necesario que Netflix dé luz verde a una tercera temporada.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial. La plataforma de streaming de la N roja suele tomarse algunas semanas para evaluar la respuesta de la audiencia y en base a dichas cifras determinar el futuro de una producción. Se consideran la tasa de abandono y la tasa de finalización.

Kim Geon-woo (Woo Do-hwan) decide seguir luchando junto a Hong Woo-jin (Lee Sang-yi) al final de la segunda temporada de la serie coreana "Sabuesos" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “SABUESOS”?

La segunda temporada de “Sabuesos” está disponible en Netflix desde el 3 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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