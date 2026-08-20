Después del brutal asesinato de un grupo de policías, el investigador principal Thomas (Jakob Oftebro) asume el caso y se ve obligado a trabajar con su padre, el exdetective Alfred (Peter Andersson), en “Sacrificio de sangre” (“Blood Sacrifice” en inglés y “Blodsoffer” en su idioma original). Juntos siguen las pistas para descubrir la identidad del peligroso criminal antes de que lleve a cabo su próximo ataque. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la serie sueca de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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El thriller policíaco dirigido por Kristoffer Nyholm (“The Killing”, “Tabú”) a partir del guion de George Kay, Aron Levander y Emilie Robson se ambienta en Estocolmo, bajo la luz del sol del verano, y combina el clásico suspenso del Nordic Noir con dilemas éticos profundos y dramas familiares.

Jakob Oftebro y Peter Andersson son los protagonistas de “Blood Sacrifice”, creada por George Kay (“Lupin” y “Hijack”). Electra Hallman, Alexander Abdallah, Henrik Norlén, Lisette T. Pagler, Magnus Krepper, Irina Björklund, Anders Mossling y Anna Maria Käll también formar parte del elenco.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SACRIFICIO DE SANGRE”

1. Jakob Oftebro como Thomas Berg

Jakob Oftebro, actor noruego conocido por haber interpretado a Laust Jensen en la serie “1864” y a Torstein Raaby en la película “Kon-Tiki”, interpreta a Thomas Berg, detective principal de Estocolmo encargado de resolver el caso del asesino de policías. Después de varias diferencias con otros oficiales, recibe la orden de escoger a un compañero y resolver el caso. Debido a su experiencia, elige a Alfred Berg.

En conversación con Tudum, Oftebro indicó que, “Thomas es un hombre que ha dedicado su vida a la policía, pero cuando los ataques comienzan a afectar su propio entorno, se ve obligado a enfrentarse no solo a un asesino brutal, sino también a la compleja relación con su padre. Interpretarlo fue un reto y a la vez increíblemente gratificante; es una historia sobre justicia, lealtad y lo que sucede cuando el pasado se niega a permanecer enterrado”.

Jakob Oftebro interpreta a Thomas Berg y Peter Andersson interpreta a Alfred Berg en la serie sueca "Sacrificio de sangre", que se estrenó el 20 de agosto (Foto: Netflix)

2. Peter Andersson como Alfred Berg

Peter Andersson, que fue parte de “Exorcismo en el Vaticano”, “Black Widows”, “Inframundo: Guerras de sangre”, “Millennium” y “El asesino improbable”, asume el papel de Alfred Berg, el padre distanciado de Thomas y un astuto detective retirado que se une a su hijo para encontrar al culpable de la matanza de policías.

“Lo que me atrajo de ‘Sacrificio de sangre’ fue la poderosa combinación de thriller policíaco y drama familiar. Interpretar a un detective me tocó muy de cerca, sobre todo porque mi hijo es policía. También disfruté mucho trabajando con Jakob —mi hijo ficticio en esta ocasión— y estoy deseando que el público descubra esta emocionante serie”, señaló Andersson a Netflix.

Peter Andersson asume el rol de Alfred Berg, un exdetective que acepta ayudar a su hijo Thomas, en la serie sueca "Sacrificio de sangre" (Foto: Netflix) / Jörgen Johansson

3. Henrik Norlén como Max Abrahamsson

Henrik Norlén, actor sueco conocido por haber interpretado a Lasse Karlsson en las películas de “Johan Falk” y a Johan Eldh en la serie “Skeppsholmen”, da vida a Max Abrahamsson, un policía y compañero de Thomas que también intenta ayudar a resolver el caso y atrapar al verdadero culpable.

Henrik Norlén asume el rol de Max Abrahamsson, compañero de Thomas Berg, en el thriller policíaco sueco "Sacrificio de sangre" (Foto: Netflix)

4. Lisette T. Pagler como Charlotte Berg

Lisette T. Pagler, cantante y actriz musical surcoreana-sueca conocida internacionalmente por su papel de androide inteligente en la serie “Real Humans” y por su participación en “Fartblinda”, “Love and Anarchy” y “The Playlist”, interpreta a Charlotte Berg en “Blood Sacrifice”. Se trata de la esposa de Thomas y la psicóloga encargada de hablar con los policías

Lisette T. Pagler da vida a Charlotte Berg, la esposa de Thomas, en el thriller policíaco sueco "Sacrificio de sangre" (Foto: Netflix)

5. Magnus Krepper como Peter Johansson

Magnus Krepper, que participó en producciones como “Becoming Astrid”, “Before the Frost”, “Queen of Hearts”, “Love Gets a Room”, “Fenris”, “Fucking Bornholm”, “The Promised Land”, “The Chelsea Detective” y “A Year of School”, da vida a Peter Johansson, otro oficial de policía.

Magnus Krepper interpreta a Peter Johansson, un oficial que está en medio de la investigación, en el thriller policíaco sueco "Sacrificio de sangre" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes completan el reparto de “Blood Sacrifice”:

Irina Björklund como Rebecca Björklund

Alexander Abdallah como John-Jo Persson

Anders Mossling como Lucas Lind

Electra Hallman como Natalie Eklund

Alva Peedu Järmén como Bonnie Berg

Jakob Fahlstedt como Viktor Falk

Linn Bergstam como Stina Sandberg

Maria Grudemo El Hayek como Ingrid

Magnus Hulth como Joachim

Tiffany Kronlöf como Paula Hägglund

Frida Liljevall como Petra Abrahamsson

Rikard Svensson como Henrik

Simeon Lindgren

¿DE QUÉ TRATA “SACRIFICIO DE SANGRE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Sacrificio de sangre”, “es verano en Estocolmo, cuando la oscuridad nunca llega a asomar. Se recibe una llamada al 911 informando de un allanamiento de morada. Dos agentes de policía se dirigen al domicilio, una casa de veraneo en el archipiélago. Solo para descubrir que no hay nadie allí, al menos no a la vista.

Al día siguiente, se encuentran los cuerpos de los agentes, un crimen brutal. Este es el comienzo de una serie de asesinatos aterradores, todos aparentemente dirigidos contra policías. El detective principal debe pedir ayuda a su padre, un detective retirado, para resolver el caso.”

¿CÓMO VER “SACRIFICIO DE SANGRE”?

“Blood Sacrifice” se estrenó el jueves 20 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie sueca solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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