Jakob Oftebro y Peter Andersson son los protagonistas de la serie sueca "Sacrificio de sangre", escrita por George Kay, Aron Levander y Emilie Robson (Foto: Netflix)
Jakob Oftebro y Peter Andersson son los protagonistas de la serie sueca "Sacrificio de sangre", escrita por George Kay, Aron Levander y Emilie Robson (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

Ambientada en Estocolmo, bajo la luz del sol del verano, “Sacrificio de sangre” (“Blood Sacrifice” en inglés y “Blodsoffer” en su idioma original) es una serie sueca que sigue a Thomas (Jakob Oftebro), un investigador principal que se ve obligado a trabajar con su padre, el exdetective Alfred (Peter Andersson), para detener a un asesino brutal antes de que sea demasiado tarde. ¿Quieres conocer más detalles del drama criminal dirigido por Kristoffer Nyholm (“The Killing”, “Tabú”)? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, reparto y otros datos relevantes.

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En esencia, ‘Blood Sacrifice’ es una historia de amor entre un padre y un hijo distanciados, cuyo trabajo los vuelve a unir, todo ello envuelto en un oscuro y trepidante drama criminal nórdico. Ambientar esta historia en Estocolmo, bajo la extraña e inquietante luz del verano nórdico, nos permitió crear un thriller policíaco con un toque épico y genuinamente sueco”, .

”, escrita por George Kay, Aron Levander y Emilie Robson, cuenta con un elenco principal conformado por Jakob Oftebro, Peter Andersson, Electra Hallman, Alexander Abdallah, Henrik Norlén, Lisette T. Pagler, Magnus Krepper, Irina Björklund, Anders Mossling y Anna Maria Käll.

Alfred Berg (Peter Andersson) y Thomas Berg (Jakob Oftebro) deben trabajar en equipo para atrapar al asesino en la serie sueca "Sacrificio de sangre" (Foto: Netflix)
Alfred Berg (Peter Andersson) y Thomas Berg (Jakob Oftebro) deben trabajar en equipo para atrapar al asesino en la serie sueca "Sacrificio de sangre" (Foto: Netflix)
/ Jörgen Johansson

¿DE QUÉ TRATA “SACRIFICIO DE SANGRE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Sacrificio de sangre”, “es verano en Estocolmo, cuando la oscuridad nunca llega a asomar. Se recibe una llamada al 911 informando de un allanamiento de morada. Dos agentes de policía se dirigen al domicilio, una casa de veraneo en el archipiélago. Solo para descubrir que no hay nadie allí, al menos no a la vista.

Al día siguiente, se encuentran los cuerpos de los agentes, un crimen brutal. Este es el comienzo de una serie de asesinatos aterradores, todos aparentemente dirigidos contra policías. El detective principal debe pedir ayuda a su padre, un detective retirado, para resolver el caso.

Jakob Oftebro adelantó a Netflix que, “‘Blood Sacrifice’ es un viaje intenso y emotivo. Thomas es un hombre que ha dedicado su vida a la policía, pero cuando los ataques comienzan a afectar su propio entorno, se ve obligado a enfrentarse no solo a un asesino brutal, sino también a la compleja relación con su padre.

Por lo visto en el tráiler, la relación entre Thomas y su padre Alfred es muy tensa. No obstante, ambos detectives deberán dejar de lado décadas de resentimiento familiar para frenar la masacre de policías. A medida que avanzan en la investigación, el peligro se incrementa y su familia también está en riesgo.

¿CÓMO VER “SACRIFICIO DE SANGRE”?

, por lo tanto, para ver la nueva serie sueca solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “BLOOD SACRIFICE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “SACRIFICIO DE SANGRE”

  • Jakob Oftebro como Thomas Berg
  • Peter Andersson como Alfred Berg
  • Irina Björklund como Rebecca Björklund
  • Henrik Norlén como Max Abrahamsson
  • Alexander Abdallah como John-Jo Persson
  • Anders Mossling como Lucas Lind
  • Electra Hallman como Natalie Eklund
  • Alva Peedu Järmén como Bonnie Berg
  • Jakob Fahlstedt como Viktor Falk
  • Magnus Krepper como Peter Johansson
  • Linn Bergstam como Stina Sandberg
  • Lisette T. Pagler como Charlotte Berg
  • Maria Grudemo El Hayek como Ingrid
  • Magnus Hulth como Joachim
  • Tiffany Kronlöf como Paula Hägglund
  • Frida Liljevall como Petra Abrahamsson
  • Rikard Svensson como Henrik
  • Simeon Lindgren
Elektra Hallman se encarga de interpretar a Nathalie Eklund en la serie sueca "Sacrificio de sangre", que se estrena el 20 de agosto (Foto: Netflix)
Elektra Hallman se encarga de interpretar a Nathalie Eklund en la serie sueca "Sacrificio de sangre", que se estrena el 20 de agosto (Foto: Netflix)
/ Adam Klingeteg

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “BLOOD SACRIFICE”?

Sacrificio de sangre”, que cuenta con George Kay, Kristoffer Nyholm, Willow Grylls y Matt Sandford como productores ejecutivos, tiene cinco episodios.

¿DÓNDE SE GRABÓ “SACRIFICIO DE SANGRE”?

Sacrificio de sangre”, producida por Johannes Åhlund y Ulf Synnerholm para B-Reel Films, y Observatory Pictures en asociación con New Pictures, se filmó en locaciones de Estocolmo y el archipiélago de Estocolmo.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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