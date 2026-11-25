Los lectores de la Weekly Shonen Jump han sido testigos de una nueva despedida. Y es que “Sakamoto Days”, el popular manga de acción y comedia de Yuto Suzuki, llegó a su último capítulo. Así, la historia del hombre que cambió el mundo criminal por una tienda de barrio le dijo adiós a la revista que lo acompañó durante seis años de publicación. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, aquí reuní todo lo que se conoce acerca del final del relato: cómo se publicó el tramo definitivo, qué cifras deja la serie y dónde se puede leer.

Vale precisar que, tal como revela My Anime List, el manga concluyó con el capítulo 284, titulado “DAYS284 Mata ashita” (“Hasta mañana”), en el número 52 de la Weekly Shonen Jump.

Además, la edición digital salió el pasado lunes 23 de noviembre del 2026, mientras que la impresa vio la luz el martes 24.

Y, en este contexto, la revista celebró el final con una ilustración a color de todo el elenco, acompañada del mensaje “See you tomorrow” (“Nos vemos mañana”).

Esta es la ilustración especial a doble página y a color del capítulo 284 y final del manga "Sakamoto Days", creado por Yuto Suzuki (Foto: Shueisha)

¡Atención, SPOILERS! ComicBook cuenta que el último arco del manga incluye el combate final contra X y el nacimiento del próximo hijo de la familia Sakamoto.

Asimismo, el último capítulo de la obra muestra que los sobrevivientes, incluso antiguos enemigos, rehacen su vida en un mundo en paz.

¿CUÁNTOS TOMOS Y VENTAS TIENE “SAKAMOTO DAYS”?

En total, hay 29 tomos de “Sakamoto Days” publicados en Japón, superando los 18 millones de copias en circulación.

Para el público de habla inglesa, Viz Media licenció el manga en julio del 2021 y ya publicó el tomo 23, con el 24 previsto para llegar el 15 de diciembre.

Shueisha ofrece, además, la lectura simultánea en la plataforma Manga Plus, donde el capítulo 284 está disponible de forma gratuita.

¿QUÉ PASA CON EL ANIME Y LA PELÍCULA LIVE-ACTION DE “SAKAMOTO DAYS”?

El final del manga no detiene al anime “Sakamoto Days” de Netflix, cuya primera entrega, dirigida por Masaki Watanabe para TMS Entertainment, se emitió desde enero del 2025 en dos partes (hasta septiembre de ese año).

Así, la segunda temporada de la adaptación se estrena el 18 de enero del 2027, con Watanabe como director en jefe y Daisuke Nakajima como director.

Cabe resaltar que la franquicia también cuenta con una película live-action, dirigida por Yuichi Fukuda y protagonizada por Ren Meguro, la cual se lanzó en Japón el 29 de abril del 2026.

¿QUÉ OTRAS SERIES HAN TERMINADO EN SHONEN JUMP ESTE AÑO?

Además de “Sakamoto Days”, la lista incluye a “Blue Box”, “Witch Watch”, “The Elusive Samurai” y “Jujutsu Kaisen Modulo”, entre otros títulos.

La viñeta final del capítulo 284 ("See You Tomorrow") del manga "Sakamoto Days", escrito e ilustrado por Yuto Suzuki (Foto: Shueisha)

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