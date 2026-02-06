¡Habemus noticias para los fans de los animes de acción y comedia! Resulta que la película live-action de “Sakamoto Days” (o “Sakamoto Deizu") ya tiene fecha de estreno, tráiler oficial y hasta protagonista confirmado. Y es que se ha revelado que el exasesino convertido en bodeguero llegará a los cines japoneses el miércoles 29 de abril del 2026, bajo la dirección de Yūichi Fukuda y con Ren Meguro como estrella principal. Así, si te gustaría saber más detalles sobre la producción, esta es la nota que debes revisar.

Vale precisar que esta es una nueva adaptación del manga de Yuto Suzuki, el cual es la fuente original del exitoso anime homónimo de Netflix.

Además, el proyecto se apoya en nombres con experiencia en la industria. Por ejemplo, Yūichi Fukuda, quien ya estuvo al frente de las películas live-action de “Gintama” y de “Under Ninja”, escribe y dirige la cinta.

La coordinación de escenas de acción, por su parte, recae en Keiya Tabuchi, quien—previamente—ha estado vinculado a producciones como “Evangelion: 3.0+1.0″, así como a los live-action de “Attack on Titan” y “Kamen Rider Amazons”.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA LIVE-ACTION DE “SAKAMOTO DAYS”?

“Sakamoto Days” narra la historia de Taro Sakamoto (Ren Meguro), un asesino legendario y temido en el inframundo criminal que decide retirarse cuando se enamora de Aoi (Aya Ueto), una trabajadora de una tienda de conveniencia.

Así, con la promesa de dejar atrás los asesinatos para siempre, ambos se casan, tienen a su hija Hana (Miyu Yoshimoto) y abren una pequeña bodega familiar en las afueras de Tokio.

Y si bien Sakamoto engorda y parece un hombre corriente, todavía conserva su fuerza física y sus reflejos precisos.

Eventualmente, la paz del hombre se rompe cuando el mundo de los sicarios da con su paradero y ponen una recompensa millonaria por su cabeza, lo que provoca que una oleada de asesinos intente eliminarlo.

Todo esto mientras él se empeña en proteger a su familia sin romper la promesa de no matar.

Pero él no está solo: a su lado se encuentra Shin Asakura (Fumiya Takahashi), un joven asesino telépata que se convierte en un importante aliado de nuestro protagonista.

MIRA EL TRÁILER DE LA PELÍCULA LIVE-ACTION DE “SAKAMOTO DAYS”

El adelanto oficial del largometraje marca un tono muy cercano al anime: humor físico, golpes imposibles y un montaje rápido que prioriza la espectacularidad sobre el realismo, algo que claramente esperaban los fans de la franquicia.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA PELÍCULA LIVE-ACTION DE “SAKAMOTO DAYS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Sakamoto Days” (2026):

Ren Meguro como Taro Sakamoto , el legendario asesino retirado que ahora lleva una vida tranquila como dueño de una pequeña tienda.

, el legendario asesino retirado que ahora lleva una vida tranquila como dueño de una pequeña tienda. Fumiya Takahashi como Shin Asakura , el joven asesino que puede leer mentes y termina convirtiéndose en el aliado de Sakamoto.

, el joven asesino que puede leer mentes y termina convirtiéndose en el aliado de Sakamoto. Takumi Kitamura como Youchi Nagumo , antiguo compañero de Sakamoto dentro de la organización de asesinos.

, antiguo compañero de Sakamoto dentro de la organización de asesinos. Aya Ueto como Aoi Sakamoto , la esposa de Taro.

, la esposa de Taro. Miyu Yoshimoto como Hana Sakamoto , la hija de Sakamoto.

, la hija de Sakamoto. Yûsei Yagi como Shishiba , un asesino profesional de alto nivel.

, un asesino profesional de alto nivel. Mayu Yokota como Lu Xiaotang , una joven experta en artes marciales.

, una joven experta en artes marciales. Akihisa Shiono como Kashima

como Kashima Junki Tozuka como Heisuke Mashimo

como Heisuke Mashimo Meru Nukumi como Osaragi

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA LIVE-ACTION DE “SAKAMOTO DAYS”?

La película “Sakamoto Days” tiene previsto su estreno en Japón el 29 de abril del 2026.

Hasta el momento, el lanzamiento confirmado es exclusivo para cines japoneses. Sin embargo, tras su paso por las carteleras del país asiático, es probable que el proyecto busque distribución en mercados como Latinoamérica y España.

En ese sentido, te recomiendo estar atento a su página web y a los anuncios de los diversos portales oficiales del filme.

El póster de "Sakamoto Days", película live-action escrita y dirigida por Yûichi Fukuda (Foto: Credeus / Avex Pictures)

