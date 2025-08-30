Los fans de “Sakamoto Days” ya están listos para disfrutar el episodio 19 del anime de Netflix, el cual promete traer consigo mucha tensión y grandes revelaciones. Así, si te gustaría verlo en su momento exacto de lanzamiento, esta nota es para ti. A continuación, te cuento cuál es la fecha, la hora y el link para no perderte el capítulo. ¡Presta atención!

Vale precisar que esta adaptación del manga homónimo de Yuto Suzuki llegó a las pantallas en el 2024, siguiendo la historia de Taro Sakamoto.

Él es un legendario asesino a sueldo que se retiró para formar una familia y operar una tienda de conveniencia. Sin embargo, su pasado regresa para perseguirlo.

Entonces, debe usar sus habilidades letales para proteger a sus seres queridos mientras mantiene su nueva vida doméstica.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 19 DE “SAKAMOTO DAYS”?

El capítulo se estrena el lunes 1 de septiembre del 2025, bajo el título en inglés "Exam, Stage Three" (transcripción: "Sanji Shiken“).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 19 DE “SAKAMOTO DAYS”?

El episodio 19 del anime se lanza respetando el horario establecido en la siguiente tabla.

Horario según países:

Países Horarios Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 12:00 p.m. España 5:00 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 19 DE “SAKAMOTO DAYS”?

Tal como mencioné previamente, “Sakamoto Days” es una producción del catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de este y otros episodios del anime, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming de la “N” roja.

Con eso en consideración, puedes ingresar sin problemas al LINK OFICIAL del show televisivo.

Es es el octavo episodio de la parte 2 de "Sakamoto Days" (Foto: Netflix)

