“Sakamoto Days”, manga escrito e ilustrado por Yuto Suzuki se convirtió en anime en enero de 2025. Al igual que la historia original, la serie de Netflix presentó a Taro Sakamoto, un legendario asesino a sueldo dejó el inframundo después de enamorarse y se transformó por completo para empezar una nueva vida. Sin embargo, debe retomar viejos hábitos para proteger a su familia y sobrevivir. ¿Sabías que podrás volver a ver esta historia, pero en versión live-action?

La adaptación live-action de esta querida serie de acción y comedia se confirmó en septiembre de 2026. La película ya tiene fecha de estreno en Japón, elenco principal e incluso, se han compartido algunos avances. Pero ¿qué opina el creador del manga sobre esta nueva producción?

YUTO SUZUKI ¿APRUEBA EL LIVE-ACTION DE “SAKAMOTO DAYS”?

Sin duda los fanáticos de “Sakamoto Days” están emocionados por la próxima película de acción real. Pero Yuto Suzuki ¿también está entusiasmado por ver su obra en los cines? El mangaka aprovechó la nota especial que agrega en el manga del WSJ para expresar su opinión al respecto.

“Siguen revelando el reparto de la película live-action de ‘SakaDays’. ¡Todos son geniales!”, expresó Yuto Suzuki, tal como compartió Viz Media en su sección “Reflexiones de Mangaka”.

Aunque su comentario sobre la película de “Sakamoto Days” no fue extenso, confirma que está encantado con la producción, al menos hasta el momento.

Meru Nukumi interpretará a Osaragi, una miembro novata de La Orden, en la película live-action "Sakamoto Days" (Foto: Avex Pictures)

LO QUE SE SABE SOBRE LIVE-ACTION DE “SAKAMOTO DAYS”

La película de “Sakamoto Days” se estrenará en dos partes. La primera llegará a los cines de Japón el 29 de abril de 2026. Aún no se han anunciado las fechas de estreno en otras partes del mundo.

Por otro lado, la dirección está a cargo de Fukuda Yuichi, conocido por escribir el guion de varias películas de acción real como “Gintama Live Action the Movie”. Mientras que Meguro Ren, actor japonés y miembro del grupo idol Snow Man, interpretará a Taro Sakamoto.

También se ha confirmado a Fumiya Takahashi, Takumi Kitamura y Mayu Yokota como parte del reparto principal. Ellos interpretarán a Shin Asakura, Yoichi Nagumo y Lu Xiaotang, respectivamente.

Yusei Yagi es el encargado de interpretar a Shishiba en la película live-action "Sakamoto Days" (Foto: Avex Pictures)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí