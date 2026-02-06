“Salvador” es la serie española de Netflix que mezcla acción, drama familiar y la amenaza de la extrema derecha en las calles. Con Luis Tosar como un padre dispuesto a todo por su hija, la ficción muestra cómo la violencia ultra se cuela en la vida cotidiana y obliga a sus personajes a tomar decisiones límite. Así, si ya empezaste a ver la producción o piensas darle una oportunidad, aquí te traigo la guía completa de su elenco... con la que podrás saber quién es quién en la historia. ¡Seguro encuentras varios rostros familiares en la lista!

Vale precisar que la serie de Netflix se centra en un hombre que descubre que su hija forma parte de un grupo neonazi, al que se ve obligado a acercarse para intentar comprender qué la llevó hasta allí.

Y es que, durante un violento enfrentamiento entre hinchas radicales de dos clubes de fútbol, nuestro protagonista consigue llegar hasta ella, quien está atrapada en un grupo que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que él le inculcó.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Salvador”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SALVADOR”?

1. Luis Tosar como Salvador Aguirre

Empiezo la lista con el personaje que le da nombre a la serie: Salvador Aguirre. Él es un técnico de ambulancia que entra en crisis cuando acude a un servicio de emergencia—en medio de un enfrentamiento entre ultras de fútbol—y descubre que una de las heridas es su propia hija.

El actor que lo interpreta es Luis Tosar, reconocido por su destacado trabajo en cintas como “Celda 211” y “La sombra de la ley”.

Luis Tosar como Salvador Aguirre en una escena de la serie española "Salvador" (Foto: Netflix)

2. Claudia Salas como Julia

Julia, por su parte, es una militante del grupo de extrema derecha White Souls, el cual capta a jóvenes como la hija de Salvador.

La artista que asume este rol es Claudia Salas, también integrante de los elencos de "Cerdita“, ”La Ruta" y "Élite“.

Claudia Salas como Julia en una escena de la serie española "Salvador" (Foto: Netflix)

3. Leonor Watling como Carla

Carla es una veterana neonazi y otro de los personajes principales de la serie.

Ella está interpretada por Leonor Watling, actriz recordada por su participación en "Mi vida sin mí“, ”Hable con ella“, ”Los crímenes de Oxford“, entre otros títulos.

Leonor Watling como Carla en una escena de la serie española "Salvador" (Foto: Netflix)

4. Fariba Seikhan como Marjane

Por otro lado, Marjane es la compañera de trabajo de Salvador en la ambulancia y una de las pocas personas que lo ve en su día a día antes de que estalle el conflicto.

El papel está a cargo de Fariba Seikhan, famosa por producciones como “The Covenant”, "La Unidad" y "Raqa“.

Fariba Seikhan como Marjane en una escena de la serie española "Salvador" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Salvador”:

5. Patricia Vico como la inspectora Sonia Martín , la policía encargada de la investigación

, la policía encargada de la investigación 6. César Mateo como Nacho

como Nacho 7. Candela Arestegui como Milena Aguirre , la hija de Salvador

, la hija de Salvador 8. Alejandro Casaseca como Max

como Max 9. Marco Marini “Rukeli” como Isra

como Isra 10. Richard Holmes como Mateo

como Mateo 11. Lucas Ares como Tibu

como Tibu 12. Guillermo Lasheras como Toni Calzado

como Toni Calzado 13. Andrés Gertrúdix como Alejandro Dorado

como Alejandro Dorado 14. Pedro Casablanc

15. Clairet Hernández como Daniela

