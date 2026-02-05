Cuando un padre y técnico de emergencias sanitarias descubre que su hija pertenece a un grupo ultra, los White Souls, intenta alejar a su hija de esa violencia. Pero antes de que pueda lograrlo, otra tragedia golpea su vida y ahora solo le queda buscar la verdad y ¿la venganza? en “Salvador”, la nueva serie española de Netflix. ¿Quieres conocer más detalles de la ficción creada por Aitor Gabilondo (“El Príncipe”, “Allí abajo”, “Entrevías”)? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama y la lista de miembros del reparto.

El drama que fue dirigido por Daniel Calparsoro (“El correo”, “Cien años de perdón”) a partir del guion de Gabilondo, Joan Barbero y Anna Casado cuenta con un reparto conformado por Luis Tosar, Candela Arestegui, Claudia Salas, Leonor Watling, Fariba Sheikhan, Pedro Casablanc, Patricia Vico (“Hasta el cielo: La serie”), Claudia Arestegui, César Mateo (“La noche más larga”), Alejandro Casaseca (“Malaka”), Richard Holmes, Marco Marini y Lucas Ares.

“Es una ficción pura y dura. Entiendo que el lenguaje a veces puede recordar a ello, pero no es un documento ni tampoco pretendía serlo. Pretendía ser desde el inicio, desde el más puro inicio, un documento de ficción anclado, eso sí, en la realidad, anclado en los elementos que fueran muy claramente reconocibles para el espectador, pero tratar de jugar además los elementos de ficción a favor para que el espectador pueda sentirse identificado con eso”, indicó Tosar en conversación con Sensacine.

Arantxa Aranguren como la Dra. Peña, Luis Tosar como Salvador, Candela Arestegui como Milena, Fariba Sheikhan como Marjane y Guillermo Las Heras como Toni en el primer episodio de la serie española "Salvador" (Foto: Netflix) / JAIME OLMEDO/NETFLIX

¿DE QUÉ TRATA “SALVADOR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Salvador’ cuenta la historia de un padre que descubre que su hija pertenece a un grupo neonazi, al que tiene que acercarse para intentar rescatarla y comprender qué la ha llevado hasta ahí. Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre (Luis Tosar), conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle.”

Por lo que he visto en el tráiler, Salvador pierde a su hija en un enfrentamiento violento de grupos radicales. Busca justicia, pero debido al historial de Milena, no obtiene lo que desea, así que recurre a otras formas para encontrar a los culpables del asesinato de su hija. En el proceso, recuerda todos los errores que cometió.

¿CÓMO VER “SALVADOR”?

“Salvador” se estrenará el viernes 6 de febrero de 2026 en Netflix España. Por lo tanto, para ver la nueva serie dramática solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “SALVADOR”

ACTORES Y PERSONAJES DE “SALVADOR”

Luis Tosar como Salvador Aguirre

Alejandro Casaseca como Max

Fariba Sheikhan como Marjane

Claudia Salas como Julia

Leonor Watling como Carla

Candela Arestegui como Milena

Patricia Vico como el Inspectora Martín

Richard Holmes como Mateo

César Mateo como Nacho

Andrés Gertrúdix como Dorado

Guillermo Lasheras como Toni Calzado

Marcos Marini Calvo como Isra

Lucas Ares como Tibu

Pedro Casablanc

Juan Carlos Vellido

Clairet Hernández como Daniela

Mercedes Eizaga

Lena Bayón

Julia (Claudia Salas) en el bar donde se reúne el grupo radical al que pertenece en la serie española "Salvador" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “SALVADOR”?

La primera temporada de “Salvador”, producida por Alea Media, tiene ocho episodios, que tienen una duración aproximada de 50 minutos.

