Hay series que se ven y se olvidan, y otras—como “Salvador” en Netflix—que se quedan dando vueltas en la cabeza por cómo retratan a padres e hijos al borde del colapso. Así, si ya terminaste la producción española y te quedaste con ganas de historias igual de incómodas sobre adolescentes en riesgo, familias en crisis y barrios que empujan hacia la violencia o la culpa, estas 5 series son tu parada obligatoria para seguir explorando ese territorio emocional desde distintos ángulos y plataformas. ¡Prepárate para sumarlas a tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que “Salvador” narra la historia de un técnico de emergencias sanitarias (Luis Tosar) que, durante una noche de enfrentamientos entre aficionados radicales de dos clubes de fútbol, descubre que su hija Milena (Candela Arestegui) integra los White Souls.

Resulta que este es un violento grupo ultra que defiende valores racistas, homófobos y xenófobos, opuestos a los que nuestro protagonista intentó inculcarle a la chica.

Entonces, cuando la tragedia golpea a la familia de Salvador, él inicia una búsqueda obsesiva de la verdad—y posible venganza—que lo lleva a infiltrarse en el entorno extremista y a cuestionar sus propios límites morales.

LAS SERIES QUE DEBES VER TRAS “SALVADOR” DE NETFLIX

1. “El hijo zurdo” (2023)

Empiezo la lista con “El hijo zurdo”, ficción que sigue a Lola (María León), una madre de clase media‑alta en Sevilla que descubre que su hijo adolescente, Lorenzo (Hugo Welzel), se está acercando a un grupo de jóvenes de extrema derecha, lo que desarma la idea de familia “normal” que creía tener bajo control.

El show televisivo se concentra en la mirada de ella: una mujer marcada por una infancia en la que ser zurda era algo que había que corregir, y que ahora observa cómo el chico abraza discursos violentos mientras su vida personal se desmorona.

Así, la producción aborda la culpa y el desconcierto de los padres cuando se enteran tarde de la vida real de sus descendientes.

¿Cómo verla? Está disponible en HBO Max (Latinoamérica) y Movistar Plus (España).

2. “Adolescencia” (2025)

“Adolescencia” es una miniserie que arranca sin anestesia: un muchacho de 13 años es detenido, acusado de la muerte de una compañera, y su familia queda atrapada de golpe en una auténtica pesadilla.

Desde el primer episodio, la producción plantea la pregunta incómoda que cualquier padre teme: ¿y si mi hijo realmente hizo lo que están diciendo?

Lo interesante es que no se queda solo en el misterio del crimen, sino que entra en los matices de la crianza contemporánea, como el peso de las redes sociales y la presión de encajar.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Malas influencias: El lado oscuro de las redes en la infancia” (2025)

“Malas influencias: El lado oscuro de las redes en la infancia” cambia de formato, pero no de preocupación: a través de testimonios y casos reales, muestra cómo el sueño de convertir a un niño o niña en influencer puede convertirse en una forma de explotación y exposición excesiva.

Aquí no hay ficción, sino familias que cuentan cómo la cámara y los contratos empezaron a mandar más que el bienestar del menor.

Así, la docuserie es una pieza útil si te quedaste pensando en qué significa realmente “cuidar” a los hijos en 2026, cuando una parte de su vida pasa por la pantalla.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. “Defending Jacob” (2020)

“Defending Jacob” se presenta como un drama judicial, pero—en el fondo—es la historia de un padre que se ve obligado a escoger entre la ley y su propio hijo.

Andy Barber (Chris Evans), fiscal de distrito, debe abandonar la investigación de un asesinato adolescente cuando Jacob (Jaeden Martell), su vástago, se convierte en el principal sospechoso, y a partir de allí la serie va desmontando la idea de familia “modélica” que el personaje defendía.

De esta manera, la ficción hace una interrogante que resuena fuerte: ¿hasta qué punto los padres son responsables de lo que hacen sus hijos y cuánto de la historia familiar se cuela en cada decisión que toman?

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Apple TV+.

5. “Top Boy” (2011)

Cierro la lista con “Top Boy”, producción que nos traslada a un conjunto de viviendas en el este de Londres donde la línea entre la supervivencia y el delito es tan delgada que muchos adolescentes apenas la distinguen.

El póster de "Top Boy", serie británica de del género drama creada por Ronan Bennett (Foto: Channel 4 Television)

El show televisivo sigue la trayectoria de varios jóvenes que, entre la falta de oportunidades, el dinero rápido y las lealtades de barrio, terminan entrando al negocio de la droga casi como a consecuencia del entorno en el que crecieron.

Y es que es un recordatorio de que, a veces, el origen del conflicto no está en un hecho puntual, sino en una cadena de sucesos acumulados.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

