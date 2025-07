CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Aunque la segunda y última temporada de “Sandman” terminó el 24 de julio de 2025, la serie de Netflix basada en las historietas homónimas creadas por Neil Gaiman incluye un episodio especial que los fans pueden disfrutar a partir del 31 de julio. Tras la muerte de Morfeo (Tom Sturridge) y la transformación de Daniel Hall (Jacob Anderson) en el nuevo Sueño de los Eternos, Muerte (Kirby Howell-Baptiste) se convierte en la protagonista de este capítulo adicional.

“Muerte: El alto costo de la vida” (“Death: The High Cost of Living” en su idioma original) se centra en un periodista abrumado y sin esperanzas que vive 24 horas trascendentales tras cruzarse con la Muerte en su día libre. Cada cien años, Death tiene un día para escapar de sus responsabilidades y vivir como humana, pero siempre tiene un final trágico y doloroso.

Este episodio independiente de “Sandman” empieza con el periodista Sexton (Colin Morgan) redactando una carta de despedida para su exnovia Sylvie. Cuando es interrumpido por su amiga Billie (Jade Anouka) y su novia Amelia (Adwoa Akoto) decide salir a caminar para continuar con sus planes: dejar un mensaje a Sylvie y suicidarse.

Muerte (Kirby Howell-Baptiste) pasa su día libre con Sexton (Colin Morgan) en "Sandman: Episodio especial - Muerte: El alto costo de la vida" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SANDMAN: EPISODIO ESPECIAL - MUERTE: EL ALTO COSTO DE LA VIDA”?

Mientras está en un basurero, Sexton sufre una caída y Muerte hace su aparición. No obstante, no se lo lleva, ya que es su día libre. Lo ayuda y le ofrece llevarlo a su casa para curar sus heridas. Durante su conversación, Death le revela su identidad, pero por supuesto, el periodista no le cree y prefiere marcharse.

Antes de que pueda abandonar el edificio, Mad Hattie (Clare Higgins) aparece y lo obliga a regresar con Muerte para que ella pueda pedirle que la ayude a localizar su alma. Aunque ella misma la escondió, ya olvidó dónde, así que necesita que Death la encuentre. La protagonista de este episodio especial de “Sandman” acepta y continúa con su día libre.

Theo la acompaña y se sorprende con su manera de ver la vida. A regañadientes, la sigue hasta un club nocturno, donde se encuentra con Billie, Amelia y Jackie (Ellie Mejia), quien parece muy interesada en el periodista. Muerte intenta presentarse, pero Sexton se adelanta y le dice a sus amigos que se llama Mimi (Didi en inglés).

El ankh de Muerte llama la atención de Theo (Fra Fee), un conocido de Sylvie, así que se acerca a la miembro de los Eternos que ese día es humana. En tanto, Jackie se acerca a Sexton y comparte su trágica historia luego de que él “bromeara” sobre terminar con su vida. Ella admite que lo intentó debido a los abusos que sufrió, pero tras sobrevivir se alegró por ello.

Theo (Fra Fee) quiere revivir a Natalie en "Sandman: Episodio especial - Muerte: El alto costo de la vida" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SANDMAN: EPISODIO ESPECIAL - MUERTE: EL ALTO COSTO DE LA VIDA”?

Cuando Theo invita a Muerte a un recorrido del lugar, ella le pide a Sexton que la acompañe. A pesar de que el periodista le advierte que Theo no es una buena persona, Death lo sigue y termina atrapada en una bodega durante varias horas de su día libre. Antes de irse, Theo le arrebata su ankh a Muerte, quien también descubre que la invocó. ¿Por qué?

Theo quería revivir a Natalie para evitar que la policía pensara que la asesinó. Robó el ankh de Muerte con la esperanza de que la cruz ansada le ayudará a traerla de regreso, pero tal como Death le adelantó, no funciona de esa manera. Theo intenta amenazarla con una pistola, pero el único que resulta herido es él.

Cuando queda poco para que el día libre de Muerte termine, ella compra un relicario y le pide a Sexton que se lo entregue a Mad Hattie, además le entrega dos centavos. Luego reflexiona sobre lo maravillosa que es la vida y el alto precio que se debe pagar por ella.

Al final de “Muerte: El alto costo de la vida”, Sexton recupera las ganas de vivir, lo que queda claro cuando se acerca a Jackie. Por otro lado, Death recibe a Mimi. “Desde mi punto de vista, era casi como si pudieras hablar con tu yo más joven, que estaba aprendiendo, descubriendo y creciendo, en lugar de con tu lado que ha tenido experiencias, ha conocido gente y ha visto la vida y la muerte”, señaló Kirby Howell-Baptiste a Tudum.

“Tienes toda una vida, sin importar cuánto tiempo estés aquí, así que disfrútala al máximo”, explicó el showrunner, guionista y productor ejecutivo Allan Heinberg. “No olvides el privilegio y la suerte que tenemos todos de estar aquí, y no des nada por sentado, porque todo podría acabarse muy rápido. Sin duda, es una sabiduría que se ha compartido una y otra vez, pero también es una sabiduría que los seres humanos parecen olvidar una y otra vez”.

Sexton (Colin Morgan) recupera las ganas de vivir al final de "Sandman: Episodio especial - Muerte: El alto costo de la vida" (Foto: Netflix)

