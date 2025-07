Aunque los fanáticos de “Sandman” esperaban una tercera temporada y las historietas homónimas creadas por Neil Gaiman tienen más historias por contar, la serie de Netflix terminó el 24 de julio de 2025 tras dos temporadas. No obstante, el showrunner Allan Heinberg habló sobre la posibilidad de que la serie cancelada regrese con una nueva entrega y la trama que tenía planeada para esos episodios. A continuación, te cuento los detalles.

En los últimos capítulos, Morfeo (Tom Sturridge) busca la manera de proteger su reino y los seres que lo habitan de las Furias, quiénes se aprovechan del dolor de Lyta Hall (Razane Jammal) por perder a su hijo Daniel para utilizarla como arma en contra de Sueño, quien desde sacrificarse por la Ensoñación y convoca a su hermana Muerte (Kirby Howell-Baptiste).

Después de la partida de Morfeo, Daniel, quien fue secuestrado y convertido en dios en el fuego por Loki (Freddie Fox), se transforma en adulto y se convierte en el nuevo Sueño de los Eternos. Pero conserva una parte del anterior Dream. Tras el funeral, Daniel se reúne con sus hermanos, quienes le dan la bienvenida.

Daniel Hall (Jacob Anderson) se transformó en adulto y se convirtió en el nuevo Sueño de los Eternos al final de la temporada 2 de "Sandman" (Foto: Netflix)

¿QUÉ HABRÍA PASADO EN LA TEMPORADA 3 DE “SANDMAN”?

En conversación con The Hollywood Reporter, Allan Heinberg confesó que en el final de “Sandman” incluyó varios puntos que podrían haberse explorado en la tercera temporada. Entre ellos, la transición de Daniel para convertirse en el nuevo Sueño y cómo se diferencia de Morfeo.

“Cuando hicimos esta serie, surgieron muchas preguntas: ‘¿Podría haber una tercera temporada? ¿Cómo sería si termináramos con la historia de Dream y quisiéramos contar la de Daniel?’. Así que queríamos elegir a un Daniel cuya historia pudiéramos empezar a contar si teníamos la suerte de tener una tercera temporada”, señaló el showrunner.

Asimismo, dijo: “Quería que llegara al punto en que estuviera realmente nervioso por conocer a los hermanos, pero [fue] bienvenido. Como dice Lucienne: ‘Puede que incluso los disfrutes esta vez’. Daniel es muy diferente de Dream, y Jacob es un actor muy diferente de Tom. Así que creo que lo dejamos con una nota de esperanza y emoción.”

“Como dice Destrucción: ‘Si en algún momento quieres irte, iré a buscarte. Podemos hacer un viaje por carretera’. Así que espero que la gente se vaya emocionada con la idea de que Daniel sea el nuevo Sueño y con esperanza en el futuro de esta familia”, agregó.

¿Habrá temporada 3 de “Sandman”?

El showrunner de “Sandman” admitió que si dependiera de él, la serie tendría más temporadas, pero también indicó que está contento porque le permitieron realizar el proyecto y darle un cierre adecuado.

“Dejo este trabajo a regañadientes. Nunca he tenido un trabajo donde cada episodio sea como una pequeña película, y puedas escribir sobre lo más importante de la vida humana, y no solo de una vida humana, sino de la vida de los dioses. Ningún cómic que haya conocido llega tan lejos ni tan lejos como Sandman. No es una serie barata de hacer. Y si tuviéramos una audiencia que realmente lo demandara y fuera rentable para Netflix, podría seguir escribiendo ‘Sandman’ con gusto para siempre, porque se puede escribir sobre cualquier cosa. Se puede contar cualquier tipo de historia, de cualquier género, y se puede hacer con inteligencia, elegancia y pasión”, explicó Heinberg.

Daniel/ Sueño (Jacob Anderson) habla con su madre Lyta Hall (Razane Jammal) en el último episodio de la temporada 2 de "Sandman" (Foto: Netflix)

