La serie "The Sandman" de Netflix se despide de las pantallas con su temporada 2, la cual nos presenta a Tom Sturridge nuevamente liderando el elenco. Pero, ¿sabes quiénes son todos los actores y personajes de los últimos episodios de la producción? Pues, en las siguientes líneas, te traigo su guía de reparto (cast guide). ¡Seguro encuentras varios rostros conocidos!

Vale precisar que la serie de Netflix se centra en Sueño, quien debe enfrentarse a decisiones imposibles en un intento por salvarse, proteger su reino y evitar que el mundo despierto pague el precio de sus errores pasados.

El estreno de la segunda y última entrega de la ficción sigue esta programación:

Episodios 1 - 6: jueves 3 de julio del 2025

jueves 3 de julio del 2025 Episodios 7 - 11: jueves 24 de julio del 2025

jueves 24 de julio del 2025 Episodio 12: jueves 31 de julio del 2025

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SANDMAN” - TEMPORADA 2?

1. Tom Sturridge como Dream (Sueño)

Para saber quién es quién en los últimos capítulos del show televisivo, debemos empezar con el protagonista: Sueño. Él es miembro de una gran familia conocida como los Eternos, seres inmortales que gobiernan sus propios reinos.

El actor que vuelve a interpretarlo es Tom Sturridge, a quien también hemos visto en “The Boat That Rocked”, “Far from the Madding Crowd”, “On the Road” y “Waiting for Forever”.

Tom Sturridge como Sueño en una escena de la temporada 2 de "The Sandman" (Foto: Netflix)

2. Ruairi O’Connor como Orpheus

Orpheus es una nueva incorporación al elenco. Él es un poeta, músico, oráculo e hijo único de Sueño y la musa Calíope.

El artista que le da vida al personaje es Ruairi O’Connor, reconocido por su trabajo en "The Conjuring: The Devil Made Me Do It“, ”The Spanish Princess“, ”Delicious" y "Royal Rendezvous“.

Ruairi O’Connor como Orpheus en una escena de la temporada 2 de "The Sandman" (Foto: Netflix)

3. Freddie Fox como Loki

Loki, por otro lado, es el dios del caos. Se trata de la persona más inteligente y peligrosa de cualquier habitación, totalmente irresistible y nunca de fiar.

Él está interpretado por Freddie Fox, también integrante de los repartos de “King Arthur: Legend of the Sword”, “Pride”, “White House Farm” y “Cucumber”.

Clive Russell como Odín y Freddie Fox como Loki en una escena de la temporada 2 de "The Sandman" (Foto: Netflix)

4. Clive Russell como Odín

Odín es el padre de Thor y hermano de sangre de Loki, así como aliado de Sueño desde hace mucho tiempo.

El papel está a cargo de Clive Russell, famoso por proyectos como “Game of Thrones”, “Sherlock Holmes”, “Happiness” y “Tales of Babylon”.

5. Laurence O’Fuarain como Thor

Thor es el dios de la tormenta. Con su martillo Mjollnir, él es brusco, grosero y se deja llevar únicamente por su apetito por la comida y la bebida, la batalla y el sexo.

En su filmografía, se encuentran los títulos: "Normal People“, ”The Witcher: Blood Origin“, ”The Gentlemen" y "The Limit Of“.

Laurence O’Fuarain como Thor en una escena de la temporada 2 de "The Sandman" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de " The Sandman " - Temporada 2:

6. Ann Skelly como Nuala , emisaria real de la corte de Faerie

, emisaria real de la corte de Faerie 7. Douglas Boothc como Cluracan , emisario real de la corte de Faerie

, emisario real de la corte de Faerie 8. Jack Gleeson como Puck , un malévolo hobgoblin que sirve de bufón real al rey Auberon de Faerie

, un malévolo hobgoblin que sirve de bufón real al rey Auberon de Faerie 9. Indya Moore como Wanda, una conductora profesional y agente de seguridad de una exclusiva empresa de viajes

una conductora profesional y agente de seguridad de una exclusiva empresa de viajes 10. Steve Coogan como la voz de Barnabas , el compañero canino de The Prodigal

, el compañero canino de The Prodigal 11. Mason Alexander Park como Desire , hermana de Sueño

, hermana de Sueño 12. Donna Preston como Despair , la hermana gemela de Desire

, la hermana gemela de Desire 13. Adrian Lester como Destiny , hermano mayor de Sueño

, hermano mayor de Sueño 14. Esmé Creed-Miles como Delirium , hermana menor de Sueño

, hermana menor de Sueño 15. Barry Sloane como The Prodigal , quien abandonó a la familia hace 300 años

, quien abandonó a la familia hace 300 años 16. Kirby Howell-Baptiste como Muerte (Death), la hermana más sabia y sensata de Sueño

(Death), la hermana más sabia y sensata de Sueño 17. Gwendoline Christie como Lucifer , el señor del Infierno

, el señor del Infierno 18. Vivienne Acheampong como Lucienne , la bibliotecaria y guardiana de confianza del reino de Sueño

, la bibliotecaria y guardiana de confianza del reino de Sueño 19. Sanjeev Bhaskar como Caín , el primer asesino, quien aún ejerce la violencia sobre su hermano gemelo, Abel

, el primer asesino, quien aún ejerce la violencia sobre su hermano gemelo, Abel 20. Asim Chaudhry como Abel , la primera víctima de asesinato del mundo

, la primera víctima de asesinato del mundo 21. Patton Oswalt como Matthew el Cuervo , el sabio compañero de Sueño

, el sabio compañero de Sueño 22. Boyd Holbrook como the Corinthian, una pesadilla fugitiva que se da un festín con almas desafortunadas

una pesadilla fugitiva que se da un festín con almas desafortunadas 22. Jenna Coleman como Johanna Constantine, una dura nigromante y exitosa aventurera ocultista a sueldo

