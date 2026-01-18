“Sandokan” es la serie italiana de aventuras que revive al legendario pirata creado por el escritor Emilio Salgari en sus novelas del siglo XIX. Así, con un reparto internacional encabezado por el actor turco Can Yaman, la producción mezcla acción, romance y drama histórico en 8 episodios que transportan al espectador al Borneo de 1841, bajo el dominio colonial británico. ¿Te gustaría saber qué otras estrellas lo acompañan en escena? Pues, en esta nota, te presento su guía completa del elenco. ¡Descubre quién es quién en la historia!

Vale precisar que el show televisivo se centra en un pirata que surca los mares junto a un leal amigo y su tripulación.

Sin embargo, su vida cambia cuando, tras abordar un barco del Sultán de Brunei, se cruza con un misterioso prisionero que lo identifica como el guerrero profetizado para liberar al pueblo Dayak de la opresión extranjera.

Eventualmente, en la isla de Labuan, él conoce a la indomable hija del cónsul británico y este encuentro despierta en ella un deseo de aventura que las estrictas normas victorianas le prohíben, acercándola al hombre en una lucha compartida por la libertad.

Aunque no la tendrán fácil. Y es que, entre ellos, se interpone un carismático cazador de piratas dispuesto a todo por capturar a nuestro protagonista y conquistar el corazón de la joven.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Sandokan”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SANDOKAN”?

1. Can Yaman como Sandokan

Empiezo la lista con el protagonista: el legendario pirata malayo Sandokan, apodado como el “Tigre de Malasia”.

El actor que lo interpreta es Can Yaman, estrella que alcanzó la fama mundial gracias a series turcas como “Erkenci Kuş” (Pájaro soñador), “Dolunay” y “Bay Yanlış”.

Antes de convertirse en artista, él estudió Derecho y trabajó como abogado en la firma PricewaterhouseCoopers. Además, se sabe que habla turco, italiano, inglés, alemán y español con fluidez.

Can Yaman como Sandokan en una escena de la serie "Sandokan" de Netflix (Foto: Lux Vide / Rai Fiction)

2. Alanah Bloor como Lady Marianna Guillonk

Lady Marianna Guillonk, o “la Perla de Labuan”, es la bella hija del cónsul británico que se convierte en el interés amoroso de Sandokan.

La actriz que asume este rol es Alanah Bloor, a quien también hemos visto en producciones como “Man vs Baby” y "Waves“.

Alanah Bloor como Lady Marianna Guillonk en una escena de la serie "Sandokan" de Netflix (Foto: Lux Vide / Rai Fiction)

3. Alessandro Preziosi como Yanez de Gomera

Yanez de Gomera, por su parte, es el leal amigo de Sandokan. En esta adaptación, él es un ex misionero que perdió la fe tras presenciar la masacre de una tribu de la Amazonia.

El artista que le da vida al personaje es el italiano Alessandro Preziosi. Entre sus trabajos previos, destacan los proyectos: "Tengo algo que decirles“, ”Los Medici, señores de Florencia" y “Mujeres contra hombres“.

Alessandro Preziosi como Yanez de Gomera en una escena de la serie "Sandokan" de Netflix (Foto: Lux Vide / Rai Fiction)

4. Ed Westwick como Lord James Brooke

Por otro lado, Lord James Brooke es el principal antagonista de Sandokan y famoso cazador de piratas al timón de la fragata Royalist. Al ser hijo de madre hindú y padre inglés, tuvo que ocultar su sangre mixta... desarrollando una adicción al opio.

Él está interpretado por Ed Westwick, reconocidísimo por su papel como Chuck Bass en la serie “Gossip Girl”. Asimismo, ha aparecido en "J. Edgar“, ”Freaks of Nature" y "S. Darko: A Donnie Darko Tale“.

Ed Westwick como Lord James Brooke en una escena de la serie "Sandokan" de Netflix (Foto: Lux Vide / Rai Fiction)

Otros actores y personajes de “Sandokan”:

5. Madeleine Price como Sani , la sirvienta de Marianna que pertenece al pueblo Dayak oprimido.

, la sirvienta de Marianna que pertenece al pueblo Dayak oprimido. 6. Owen Teale como Lord Guillonk , padre de Marianna y cónsul británico en Labuan.

, padre de Marianna y cónsul británico en Labuan. 7. John Hannah como el Sargento Murray , un enemigo de Sandokan.

, un enemigo de Sandokan. 8. Matt McCooey como el Sultán Muda Hashim of Brunei , enemigo jurado de las tribus Dayak.

, enemigo jurado de las tribus Dayak. 9. Gilberto Gliozzi como Sambigliong , el brazo derecho de Yanez.

, el brazo derecho de Yanez. 10. Samuele Segreto como Emilio , el miembro más joven del equipo de Sandokan.

, el miembro más joven del equipo de Sandokan. 11. Mark Grosy como Sarkar

como Sarkar 12. Lucy Gaskell como Lady Frances Guillonk , hermana de Lord Guillonk y tía de Marianna

, hermana de Lord Guillonk y tía de Marianna 13. Sergej Onopko como Yussuf

como Yussuf 14. Thomas Chaanhing como Lamai , prisionero Dayak liberado por Sandokan

, prisionero Dayak liberado por Sandokan 15. Angeliqa Devi como Hita , la madre de James Brooke

, la madre de James Brooke 16. Jun Lancini como el Visir de Brunei

como el Visir de Brunei 17. Anja Bourdais como Nur , la madre adoptiva de Sandokan

, la madre adoptiva de Sandokan 18. Alioune Badiane como la “Araña marina”

19. Gabriele Bucci como Sandokan de niño

20. Freddy Drabble como un doctor

21. Samuel Kay como Sir Williams

22. Alexandra Masangkay como Olla

23. Sebastiano Kiniger como el joven Lord Guillonk

24. Micky Ray Martin como el jefe de la prisión

25. Thomas Hunt como un guardia de la prisión

26. Mila Robinson como Marianna Guillonk de niña

27. Mattia Sonnino como Held

28. Tanya Saxena como Suhasini

29. Mauro Aversano como un boxeador

30. Alex Marchi como un oficial de la Marina británica

31. Zheng Xi Yong como Afan, el hermano de Sani

32. Nadia Rahman como Kilima, la prima de Sani

33. Steve Chusak como Makota, el padre de Sandokan

34. Simon Rizzoni como Bajau, el esposo de Kilima

35. Jules Chan como Timul

36. Haruhiko Yamanouchi como Tuwak Balau, el padre de Lamai y jefe Dayak

37. Marcus Hodson como Lang, el hermano de Lamai

38. Jamie Hayden como Haji

39. Yoon C. Joyce como Pidgin

40. Tim Daish

41. Raja Sethi

42. Amy Boda

43. Benjamin Vasquez Barcellano Jr.

44. Noli Sta Isabel

45. Yothin Clavenzani

