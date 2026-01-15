Si te fascinan las series llenas de acción, drama y aventura, sin duda debes ver “Sandokan”, una emocionante historia que te mantendrá en vilo de inicio a fin, pero no todo serán piratas, también nos muestra romance. Esta producción es protagonizada por la superestrella turca Can Yaman, suficiente motivo para no dejar de verla. Debido a ello, te damos a conocer de qué trata, cuándo se estrena y la guía completa de esta serie que aterriza en Netflix.

¿DE QUÉ TRATA “SANDOKAN”?

“Sandokán” sigue a un capitán pirata y su tripulación que luchan por proteger al pueblo dayak de las garras del Imperio Británico en el sudeste asiático del siglo XIX.

Para ello, Sandokan junto con su amigo Yañez y su tripulación atacarán las fuerzas británicas desde su isla de Mompracem. Aunque está empeñado en salvaguardar a los suyos, durante sus aventuras se enamora de la aristócrata italo-inglesa Lady Marianna Guillonk.

"Sandokan" están ambientada a mediados del siglo XIX en la isla de Borneo (Foto: Lux Vide / RAI / Calabria Film Commission)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “SANDOKAN”?

“Sandokan” es una serie de ocho episodios que estará disponible en Netflix Estados Unidos desde el lunes 19 de enero de 2026; por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción a la plataforma de streaming.

TRÁILER DE “SANDOKAN”

La sinopsis oficial señala: “Borneo, 1849. Las tribus nativas están dominadas por la despiadada ley de los colonialistas británicos. Sandokán es un pirata que vive al día, luchando solo por sí mismo y su tripulación. Pero su vida cambia cuando conoce a Marianna, la hermosa hija del cónsul británico. Su imposible romance desencadena una guerra, en la que el legendario cazador de piratas Lord James Brooke no se detendrá ante nada para capturarlo y destruir su leyenda”.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO?

El reparto de “Sandokan” está conformado por actores de diversos países como Turquía, Reino Unido e Italia. Ellos son:

Can Yaman como el pirata Sandokan. Este papel marca su primer gran proyecto en inglés.

Ed Westwick como Lord James Brooke, el “Rajá Blanco” de Sarawak, en el rol antagónico.

Alanah Bloor como Lady Marianna Guillonk.

John Hannah como el Coronel.

Alessandro Preziosi como Yánez de Gomera, mano derecha de Sandokán.

ES LA REINTERPRETACIÓN DE UN CLÁSICO TELEVISIVO

La serie “Sandokan” es la reinterpretación del clásico fenómeno televisivo de 1976 que llevaba el mismo nombre y tenía 12 episodios. En aquella oportunidad fue protagonizada por el actor indio Kabir Bedi, que tuvo un gran éxito en Italia y en España.

Vale mencionar que Sandokan es el protagonista de una serie de novelas de aventuras escritas por el autor italiano Emilio Salgari.

Aunque las obras, así como la serie televisiva homónima, son ficción, Salgari obtuvo inspiración en la figura del aventurero español Carlos Cuarteroni.

La serie original de 1976 se considera un clásico de culto en Europa (Foto: Lux Vide / RAI / Calabria Film Commission)

ALGUNOS DATOS

Esta nueva versión de “Sandokan” es producida por Lux Vide en colaboración con Rai Fiction.

La serie ya se emitió en Italia, donde tuvo altos índices de audiencia .

El showrunner es Scott Rosenbaum, mientras que Jan Maria Michelini y Nicola Abbatangelo están detrás de la producción.

"Sandokan" está protagonizada por Can Yaman (Foto: Lux Vide / RAI / Calabria Film Commission)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí