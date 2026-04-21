La serie mexicana “Santita” se suma al catálogo de la plataforma de streaming Netflix—este miércoles 22 de abril del 2026—con un reparto que incluye varios rostros famosos de la ficción latinoamericana. Así, si te gustaría conocer a todos los actores y personajes de una historia de amor poco convencional, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, te presento la guía del elenco de la producción. ¡Descubre quién es quién en el show televisivo!

Vale precisar que la serie se centra en una mujer que, tras un accidente que le provocó una discapacidad, dejó plantado en el altar al amor de su vida.

Entonces, dos décadas después, ese hombre reaparece con una petición inesperada que la obliga a enfrentar su pasado, sus culpas y su idea del amor.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Santita”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SANTITA”?

1. Paulina Dávila como Santita

Empiezo la lista con la protagonista de la serie de Netflix: María José Cano, conocida por todos como “Santita”.

Ella es una ginecóloga en Tijuana que usa silla de ruedas a raíz de un accidente automovilístico ocurrido años atrás.

Y, lejos de ser una figura idealizada, es una mujer irreverente, adicta a la adrenalina, que apuesta en el hipódromo y que se mueve por escenarios poco “santos”... aunque mantenga una vocación muy fuerte por su trabajo en contextos vulnerables.

La actriz que la interpreta es Paulina Dávila, a quien también hemos visto en títulos como “Luis Miguel: La serie” y “Ella camina sola”.

La actriz Paulina Dávila asume el rol protagonista en la serie mexicana "Santita" (Foto: Netflix)

2. Gael García Bernal como Alejandro

Alejandro, por su parte, es el hombre al que Santita dejó plantado en el altar.

Este personaje vuelve al presente de nuestra protagonista trayendo consigo una herida que nunca terminó de cerrar y una petición que lo complica todo.

Así, su reaparición reabre una historia de amor que quedó congelada hace veinte años.

El actor que asume este rol es el aclamado Gael García Bernal, a quien el público recuerda por películas icónicas como “Amores perros”, “Y tu mamá también”, “El crimen del padre Amaro” y “Diarios de motocicleta”, además de series como “Mozart in the Jungle”.

Gael García Bernal como Alejandro en una escena de la serie mexicana "Santita" (Foto: Netflix)

3. Erik Hayser como Mauricio

Por otro lado, Mauricio es la pareja actual de Santita y un colega en el ámbito médico.

El artista que le da vida al personaje es Erik Hayser, reconocido por su trabajo previo en producciones como “Ingobernable”, “El Recluso” y “Oscuro Deseo”.

Erik Hayser como Mauricio en una escena de la serie mexicana "Santita" (Foto: Netflix)

4. Ilse Salas como Cecilia

Cecilia es la esposa actual de Alejandro. Ella llega al consultorio ginecológico de Santita en busca de ayuda médica, sin saber que su doctora fue, en el pasado, la mujer que dejó plantado a su marido en el altar.

Y, a partir de este cruce, la mujer se convierte en una pieza clave del triángulo central de la ficción.

La estrella que se pone en la piel del personaje es Ilse Salas, quien ha protagonizado cintas como “Las niñas bien” y “Güeros”.

Ilse Salas como Cecilia en una escena de la serie mexicana "Santita" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Santita”:

5. Martín Altomaro como Juan Andrés

6. Hector Kotsifakis como Genaro

7. Mauricio Garcia Muela como Simón

8. Harding Junior como Pascal

9. Ana Layevska

10. Álvaro Guerrero

11. Germán Bracco

12. Marco de la O

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí