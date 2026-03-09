La serie “Scarpetta” (en español: "Scarpetta: Médico forense“) llega a Amazon Prime Video el miércoles 11 de marzo del 2026, con Nicole Kidman al frente como la brillante Kay Scarpetta, en una adaptación de las exitosas novelas policiales de Patricia Cornwell. Así, la plataforma apuesta por un thriller de crímenes complejos y alta carga emocional, donde la ciencia forense y los vínculos familiares pesan tanto como los cadáveres sobre la mesa de autopsias. En ese sentido, ¿te gustaría conocer a todos sus actores y personajes? Pues, si la respuesta es positiva, esta guía del elenco es para ti.

Vale precisar que la producción sigue a una médico forense de origen italiano que utiliza tecnología de punta en medicina legal para desentrañar asesinatos especialmente complicados.

El personaje está inspirado en la ex jefa de medicina forense de Virginia, Marcella Farinelli Fierro, y se ha convertido en uno de los nombres más célebres de la novela criminal contemporánea.

En la primera temporada, la doctora se enfrenta al cuerpo de una mujer encontrado en las vías del tren, desnudo, atado y mutilado, un caso que podría reabrir un viejo expediente relacionado con un presunto asesino serial cerrado casi tres décadas atrás.

Asimismo, ella debe lidiar con una familia complicada: una hermana narcisista y una sobrina genio de la informática que aportan tanto tensión dramática como piezas clave para la investigación.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Scarpetta”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SCARPETTA”?

1. Nicole Kidman como la Dra. Kay Scarpetta

Para saber quién es quién en la serie de Amazon Prime Video, empiezo la lista con la protagonista: Kay Scarpetta, una médico forense brillante, metódica y de carácter reservado, encargada de descifrar muertes que parecen imposibles de explicar a simple vista.

Ella es una profesional que combina tecnología de punta, intuición y una ética férrea, pero que carga con traumas del pasado y relaciones familiares complicadas.

A Kay la interpreta Nicole Kidman, una de las actrices más reconocidas de Hollywood, ganadora del Oscar por “The Hours” y figura clave de series como “Big Little Lies” y “Nine Perfect Strangers”.

Nicole Kidman como la Dra. Kay Scarpetta en el póster individual de su personaje en la serie "Scarpetta" (Foto: Amazon MGM Studios)

2. Jamie Lee Curtis como Dorothy Scarpetta

La hermana mayor de la protagonista es Dorothy Scarpetta, una mujer carismática, intensa y bastante caótica, que suele chocar con el carácter más contenido de Kay.

Su relación es una fuente constante de tensión, pero también de humor y humanidad dentro de una serie cargada de muerte y crimen.

Jamie Lee Curtis interpreta a Dorothy en el presente. Como sabemos, la actriz es un ícono del cine de terror gracias a la saga “Halloween”, y más recientemente ganó el Oscar por “Everything Everywhere All at Once”. Además, ha participado en producciones como “Knives Out” y la serie “Scream Queens”.

Jamie Lee Curtis como Dorothy Scarpetta en el póster individual de su personaje en la serie "Scarpetta" (Foto: Amazon MGM Studios)

3. Ariana DeBose como Lucy Farinelli-Watson

Otro pilar del reparto es Lucy Farinelli-Watson, la sobrina de Kay.

Ella es una genio de la informática, experta en hackeo y ciberseguridad, que funge como pieza clave para acceder a datos y sistemas a los que la ley no siempre llega con facilidad.

Su relación con su tía mezcla admiración, rebeldía y complicidad.

La actriz que la interpreta es Ariana DeBose, ganadora del Oscar por su papel en “West Side Story” (2021). Asimismo, es parte del elenco de títulos como “Schmigadoon!” y “Wish”.

Ariana DeBose como Lucy Farinelli-Watson en el póster individual de su personaje en la serie "Scarpetta" (Foto: Amazon MGM Studios)

4. Bobby Cannavale como Pete Marino

En el terreno policial, uno de los aliados más importantes de Kay es Pete Marino, un exdetective de carácter duro, directo y poco diplomático, que aporta la mirada de la calle y la experiencia en investigación de campo.

Su enfoque contrasta con el mundo ordenado y científico de la morgue, pero juntos forman un equipo muy efectivo.

El actor que asume este rol es Bobby Cannavale, famoso por su trabajo previo en las series “Boardwalk Empire”, “Mr. Robot” o “Nine Perfect Strangers” (donde coincidió con Kidman), además de películas como “The Irishman” y “Ant-Man”.

Bobby Cannavale como Pete Marino en el póster individual de su personaje en la serie "Scarpetta" (Foto: Amazon MGM Studios)

Otros actores y personajes de “Scarpetta”:

5. Simon Baker como Benton Wesley , perfilador del FBI con el que Kay mantiene una relación profesional intensa y, potencialmente, algo más.

, perfilador del FBI con el que Kay mantiene una relación profesional intensa y, potencialmente, algo más. 6. Rosy McEwen como la joven Kay.

como la joven Kay. 7. Amanda Righetti como la joven Dorothy.

como la joven Dorothy. 8. Savannah Lumar como la joven Lucy.

como la joven Lucy. 9. Jake Cannavale como el joven Pete.

como el joven Pete. 10. Hunter Parrish como el joven Benton.

como el joven Benton. 11. Sosie Bacon como Abby Turnball , una periodista galardonada.

, una periodista galardonada. 12. Charlie B. Foster como Wingo , asistente de Scarpetta en la morgue.

, asistente de Scarpetta en la morgue. 13. Janet Montgomery como Janet , esposa de Lucy.

, esposa de Lucy. 14. Stephanie Faracy como Maggie Cutbush , asistente “heredada” del antiguo forense.

, asistente “heredada” del antiguo forense. 15. Georgia King como la joven Maggie Cutbush.

como la joven Maggie Cutbush. 16. Mike Vogel como Bill Boltz , abogado municipal.

, abogado municipal. 17. Tiya Sircar como Blaise Fruge , una policía.

, una policía. 18. Anna Diop como Sierra “Tron” Patron , una investigadora de cibercrimen del FBI.

, una investigadora de cibercrimen del FBI. 19. Graham Phillips como el joven Matt Petersen, un actor guapo y elegante.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí