Hay franquicias que parecen imposibles de olvidar y “Scary Movie”, sin dudas, es una de ellas. Y es que la saga que puso patas arriba el cine de terror a comienzos de la década del 2000 regresa este 2026 con su sexta entrega, “Scary Movie: Terroríficamente incorrecta”, y lo hace de la manera más llamativa posible: con los hermanos Wayans de vuelta al volante. Así, si quieres saber de qué trata la película, quiénes la protagonizan y cuándo llega a las salas de cine, esta nota es para ti.

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Vale precisar que el regreso de Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans a la franquicia tiene un peso especial.

Resulta que, tal como recuerda Entertainment Weekly, los tres coescribieron las dos primeras entregas y llevaban más de dos décadas alejados del proyecto por diferencias con los productores originales.

Sin embargo, eventualmente, fue la caída del clan Weinstein, junto con el aliento de su propio padre, lo que los llevó a reconsiderar su decisión.

Así, Marlon ha descrito “Scary Movie 6” como un “rebooquel” (mezcla de reboot, secuela y declaración de principios), bajo la dirección de Michael Tiddes.

¿DE QUÉ TRATA “SCARY MOVIE 6”?

Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado de apariencia muy familiar, el cuarteto central de la franquicia regresa a las pantallas.

Lo cierto es que Cindy Campbell (Anna Faris), Ray Wilkins (Shawn Wayans), Shorty Meeks (Marlon Wayans) y Brenda Meeks (Regina Hall) se reencuentran cuando la misma amenaza de la primera entrega vuelve a aparecer.

Además, según Paramount Pictures, nadie está a salvo en esta cinta: reboots, remakes, requels, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen y cualquier “capítulo final” que claramente no lo es.

MIRA EL TRÁILER DE “SCARY MOVIE 6”

¿QUÉ PELÍCULAS PARODIA “SCARY MOVIE 6”?

El catálogo de parodias confirmadas en “Scary Movie 6” es generoso: la película toma como blanco títulos como “Get Out” (2017), “Sinners” (2025), “Longlegs” (2024), “The Substance” (2024), “M3GAN” (2022), “Smile” (2022) y “Scream VI” (2023), con apariciones de Jason Voorhees, Leatherface y hasta Wednesday Addams.

También se incluye una parodia del biopic “Michael” (2026), con Kenan Thompson interpretando a Michael Jackson.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “SCARY MOVIE 6”?

El elenco de “Scary Movie 6” mezcla caras conocidas de toda la saga con incorporaciones nuevas:

Marlon Wayans como Shorty Meeks

como Shorty Meeks Shawn Wayans como Ray Wilkins

como Ray Wilkins Anna Faris como Cindy Campbell

como Cindy Campbell Regina Hall como Brenda Meeks

como Brenda Meeks Jon Abrahams como Bobby Prinze

como Bobby Prinze Anthony Anderson

Cheri Oteri como Gail Hailstorm

como Gail Hailstorm Dave Sheridan como Doofy Gilmore

como Doofy Gilmore Chris Elliott como Hanson

como Hanson Lochlyn Munro como Greg Phillippe

Entre los nuevos fichajes, destacan: Damon Wayans Jr., Kim Wayans, Heidi Gardner y Sydney Park.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “SCARY MOVIE 6”?

“Scary Movie 6” debuta en cines de Perú y Latinoamérica el jueves 4 de junio del 2026, distribuida por Paramount Pictures.

En Estados Unidos y España, por su parte, la película llega a la cartelera un día después: el viernes 5 de junio del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la cinta, asegúrate de revisar la programación de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tu agenda.

"Scary Movie 6" marca el esperado regreso de la franquicia de parodias más famosa del cine tras una larga ausencia (Foto: Miramax / Paramount Pictures)

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