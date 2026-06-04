La experimentada actriz estadounidense Regina Hall regresa como la icónica Brenda Meeks a lo largo de la película "Scary Movie 6" (Foto: Miramax / Paramount Pictures)
La experimentada actriz estadounidense Regina Hall regresa como la icónica Brenda Meeks a lo largo de la película "Scary Movie 6" (Foto: Miramax / Paramount Pictures)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Cada vez que una llega a los cines, hay una pregunta que siempre aparece antes de que los créditos terminen de rodar: ¿me quedo en la sala o salgo corriendo? Así, frente al estreno de la cinta (conocida también como “Scary Movie 6”) en pantalla grande, esa conversación ya ha surgido entre los fans de la franquicia. Por eso, si quieres saber si la producción realmente tiene , te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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Vale precisar que este filme marca el regreso de la familia Wayans al universo que construyeron hace más de dos décadas.

Además, en declaraciones para , Marlon Wayans la definió como una “rebooquel”, un término que mezcla reboot, secuela y reencarnación.

Por otro lado, su llegada se produce en un contexto inmejorable: el cine de terror atraviesa uno de sus mejores ciclos en años, con material fresco del que nutrirse.

De esta manera, dirigida por Michael Tiddes y distribuida por Paramount Pictures, el largometraje parodia una larga lista de títulos del género.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Scary Movie 6”:

“SCARY MOVIE 6”, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es . La película incluye dos escenas a mitad de los créditos por las que vale la pena quedarte en tu butaca.

Cabe resaltar que estas se presentan en la zona “intermedia” de los créditos finales (o ‘mid-credits’), así que no hace falta esperar hasta el último fotograma de pantalla negra.

¿QUÉ PASA EN LAS DOS ESCENAS POST-CRÉDITOS DE “SCARY MOVIE 6″?

¡Ligeros SPOILERS a continuación! La primera escena post-créditos de “Scary Movie 6” consiste en un tráiler paródico de “Nosferatu” (2024).

Por si no lo sabes, esa cinta fue dirigida por Robert Eggers y adapta el clásico relato del vampiro que acecha a un pueblo y a una joven obsesivamente.

La segunda escena post-créditos, por su parte, continúa la parodia de “Longlegs” (2024) que ya habíamos visto en la película.

Como muchos recordamos, este es un thriller de terror, dirigido por Osgood Perkins, sobre un inquietante asesino en serie.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “SCARY MOVIE 6″?

El elenco principal de “Scary Movie 6” reúne a Marlon Wayans (Shorty Meeks), Shawn Wayans (Ray Wilkins), Anna Faris (Cindy Campbell) y Regina Hall (Brenda Meeks) en sus roles originales.

Asimismo, se incorporan al reparto: Damon Wayans Jr., Kim Wayans, Cheri Oteri, Chris Elliott, Dave Sheridan, Heidi Gardner y Kenan Thompson, además de figuras como Kai Cenat, Carmen Electra, Shaquille O’Neal, Teyana Taylor, Anthony Anderson y Felissa Rose.

Shorty Meeks, interpretado por el actor Marlon Wayans, es uno de los personajes más icónicos y queridos de la saga "Scary Movie" (Foto: Miramax / Paramount Pictures)
Shorty Meeks, interpretado por el actor Marlon Wayans, es uno de los personajes más icónicos y queridos de la saga "Scary Movie" (Foto: Miramax / Paramount Pictures)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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