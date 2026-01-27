Después de descubrir que en realidad no murió y que el fantasma de Janet Hamilton (Jess Gabor) está en su cuerpo y reunir aliados para recuperar lo que le arrebataron, Maddie Nears (Peyton List) consigue su objetivo al final de la segunda entrega de “School Spirit”. Por lo tanto, en la tercera temporada de la serie de Paramount+ basada en la próxima novela gráfica desarrollada por los Trinrud junto a Maria Nguyen, la protagonista tiene que adaptarse a su cuerpo y lidiar con las horribles visiones que la atormenta, ¿Qué otros actores regresan en los nuevos episodios? ¿Quiénes se unen al elenco?

La nueva temporada fue confirmada en marzo de 2025. “Estamos muy emocionados de traer School Spirits de regreso a nuestro público fiel para otra temporada de narración magistral traída a la vida por Peyton List y el increíble elenco”, indicó un ejecutivo de Paramount+ en un comunicado.

“Los co-showrunners Oliver Goldstick, Nate Trinrud y Megan Trinrud tienen una capacidad excepcional para capturar la complejidad y los matices de la experiencia adolescente, al mismo tiempo que mantienen al público alerta con el misterio inesperado, y estamos ansiosos por ver qué les espera a los estudiantes de Split River High la próxima temporada”, agregó.

Peyton List, Kristian Ventura, Milo Manheim, Kiara Pichardo, Spencer MacPherson, Sarah Yarkin, Rainbow Wedell, Ci Hang Ma, Miles Elliot y Josh Zuckerman son algunos de los actores que regresan en la tercera temporada de “School Spirit”. A ellos se suman Ari Dalbert, Erika Swayze y Jennifer Tilly.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “SCHOOL SPIRIT”

1. Peyton List como Maddie

Peyton List, conocida por su papel como Emma Ross en la serie de Disney Channel “Jessie” y en su spin-off “Bunk’d”, y por dar vida a Tory Nichols en la serie “Cobra Kai”, regresa como Maddie, quien tras recuperar su cuerpo debe adaptarse a su nueva vida en la tercera temporada, donde también se enfrenta a aterradoras visiones.

Peyton List vuelve a interpretar a Maddie en la tercera temporada de "School Spirit", creada por Megan Trinrud y Nate Trinrud (Foto: Paramount+)

2. Kristian Ventura como Simon

Kristian Ventura, recordado por producciones como “Nuevo, pero no tanto”, “The Rookie: Feds”, “Gray Matter” y “El peso del talento”, retoma el papel de Simon, el mejor amigo de Maddie que puede ver el más allá y ayudó a la protagonista a regresar. En los nuevos episodios, está atrapado en el más allá y se obsesiona por descubrir los secretos de Split River High.

Kristian Ventura regresa como Simon, el mejor amigo de Maddie, en la tercera temporada de "School Spirit" (Foto: Paramount+)

3. Milo Manheim como Wally

Milo Manheim, conocido por su papel protagónico como Zed en la saga de películas de Disney Channel, “Zombies”, y por dar vida a José en la película “Camino a Belén”, vuelve a interpretar a Wally en la nueva temporada de “School Spirit”. Se trata del espíritu que falleció durante un partido de fútbol americano y tiene una romance con Maddie.

Milo Manheim como Wally, quien tuvo un romance con Maddie, en la tercera temporada de "School Spirit" (Foto: Paramount+)

4. Jennifer Tilly como la Dr. Deborah Hunter-Price

Jennifer Tilly, recordada por interpretar a Tiffany Valentine en la franquicia de películas de terror “Child’s Play”, se une al elenco de la tercera temporada del drama adolescente sobrenatural creada por Megan Trinrud y Nate Trinrud. Se encarga de dar vida a la Dra. Deborah Hunter-Price.

Jennifer Tilly da vida a la Dr. Deborah Hunter-Price y Peyton List da vida a Maddie en la tercera temporada de "School Spirit" (Foto: Paramount+)

5. Erika Swayze como Livia

Erika Swayze, que fue parte de series como “Paranormal Witness”, “Hudson & Rex”, “Workin’ Moms”, “Web of Lies”, “Accused” y “Davey & Jonesie’s Locker”, se suma al reparto de los nuevos episodios como Livia.

Erika Swayze se encarga de interpretar a Livia en la tercera temporada de "School Spirit" (Foto: Paramount+)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 3 de “School Spirit”:

Kiara Pichardo como Nicole

Spencer MacPherson como Xavier

Sarah Yarkin como Rhonda

Rainbow Wedell como Claire

Ci Hang Ma como Quinn

Miles Elliot como Yuri

Josh Zuckerman como Mr. Martin

Ari Dalbert como Kyle

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “SCHOOL SPIRIT”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la tercera temporada de “School Spirit”, Maddie y sus amigos se verán arrastrados a un “misterio más profundo y oscuro a medida que el velo entre los mundos se vuelve peligrosamente delgado, presentando giros que desafían todo lo que creían saber.

Tras luchar por volver a la vida, Maddie lidia con visiones aterradoras y el peso de proteger tanto a los vivos como a los muertos, mientras que Simon, atrapado en el más allá, se obsesiona con los secretos enterrados en las cicatrices de Split River High. ¿Por qué ha muerto tanta gente allí? ¿De qué les advertía el Sr. Martin? Mientras buscan respuestas, nuevos peligros y oscuros secretos comienzan a aflorar”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “SCHOOL SPIRIT”?

La tercera temporada de “School Spirit” se estrenará el miércoles 28 de enero de 2026 a las 00:00 PT/03:00 ET. en Paramount+. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del drama adolescente sobrenatural solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

