Muchos crecimos viendo “Sé lo que hicieron el verano pasado” (1997). Esa mezcla de suspenso adolescente, traumas, y un asesino se volvió un clásico instantáneo dentro del cine mundial. Así que cuando me enteré de que se venía una secuela con los protagonistas originales y una nueva generación, supe que nos traería nostalgia y una historia que, probablemente, nos enganchará desde el inicio.

La película, que llega a los cines el 18 de julio de 2025 bajo el sello de Sony Pictures, continúa el legado de la Masacre de Southport, pero ahora con un giro más actual. ¿La premisa? Cinco amigos provocan un accidente mortal y, en lugar de reportarlo, deciden ocultarlo. Un año después, alguien empieza a perseguirlos… y no hay duda: el pasado nunca queda enterrado.

La única esperanza que tienen es buscar ayuda en los sobrevivientes originales, Julie James y Ray Bronson, interpretados nuevamente por Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. Lo interesante es que el elenco mezcla lo mejor del talento joven actual con íconos de los 90. Es una fórmula que ya hemos visto funcionar en películas como “Scream” (2022), y que aquí apunta a renovar la franquicia con fuerza.

Si te estás preguntando quiénes son los nuevos protagonistas y qué papel juegan en esta nueva versión de “I Know What You Did Last Summer”, acá te dejo la guía definitiva, personaje por personaje. Así ya llegará al cine con todo el contexto y sin perderte de nada.

Póster oficial de la película "Sé lo que hicieron el verano pasado" de 2025 (Foto: Sony Pictures)

ACTORES Y PERSONAJES DE “SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO”

Madelyn Cline como Danica Richards

Si viste “Outer Banks”, ya sabes quién es Madelyn. Interpretó a Sarah Cameron y se robó más de un corazón. En esta secuela de “Sé lo que hicieron el verano pasado”, Cline se pone en la piel de Danica, una joven carismática y algo rebelde, que termina metida hasta el cuello en el accidente que desata la historia. Su personaje promete ser una mezcla entre inteligencia y vulnerabilidad.

Chase Sui Wonders como Ava Brucks

A Chase seguro la recuerdas por “Bodies Bodies Bodies”, y si no, te cuento que tiene una energía única en pantalla. En esta cinta, interpreta a Ava, la más introspectiva del grupo y quizás la que más rápido se da cuenta de que su secreto los va a alcanzar. Tiene una relación complicada con sus amigos y su pasado guarda más de un secreto.

Sarah Pidgeon como Stevie Ward

Sarah ha brillado en el teatro y la televisión (“Tiny Beautiful Things”, “The Wilds”) y ahora da el salto al terror mainstream. En “I Know What You Did Last Summer”, le da vida a Stevie, una artista sensible que fue testigo del accidente, pero no participó activamente en ocultarlo. A lo largo del filme, se convierte en la voz de la conciencia del grupo.

Jonah Hauer-King como Milo Griffin

Jonah, a quien conocimos como el príncipe Eric en “La Sirenita” (2023), interpreta a Milo, el novio ideal que guarda una cara mucho más oscura de lo que aparenta. Su personaje representa ese dilema moral tan propio del género: ¿hasta dónde eres capaz de llegar para proteger lo que más quieres o para salvarte a ti mismo?

Tyriq Withers como Teddy Spencer

De estrella del fútbol universitario a actor prometedor, Tyriq Withers llega como Jay, el líder natural del grupo y uno de los responsables directos del accidente. Su personaje está marcado por la culpa, pero también por un deseo profundo de sobrevivir, cueste lo que cueste. Es un papel intenso que promete muchos momentos de tensión.

Jennifer Love Hewitt como Julie James

Julie James está de regreso como la sobreviviente original que ahora se enfrenta a una nueva generación de víctimas. Jennifer Love Hewitt trae todo el peso emocional de su personaje original, pero también una madurez que será clave para entender lo que realmente está pasando. No es solo una aparición nostálgica: ella es el puente entre las dos historias.

Freddie Prinze Jr. como Ray Bronson

Ray ahora es un adulto marcado por el trauma, pero dispuesto a todo para proteger a los nuevos protagonistas. Su relación con Julie sigue siendo un misterio, pero hay pistas de que podrían haber seguido juntos. El actor dijo en una entrevista que Ray “está donde debe estar” y eso podría ser tanto bueno como muy malo.

Austin Nichols como el Pastor Judah

Si te suena su cara, es porque estuvo en “One Tree Hill” y “The Walking Dead”. Acá, Austin interpreta al pastor del pueblo. Su personaje será clave para unir las pistas entre la masacre de 1997 y lo que está pasando ahora.

Austin Nichols interpreta al Pastor Judah en la película "Sé lo que hicieron el verano pasado" (Foto: Austin Nichols / Instagram)

Gabbriette Bechtel como Tyler Trevino

Gabbriette es más conocida en el mundo del modelaje y la música, pero en esta película hace su debut como Tyler, la chica misteriosa y fascinante, que podría saber más de lo que aparenta. Ella no estuvo presente en el accidente, pero se cruza con los protagonistas justo cuando todo empieza a irse al infierno. Tiene un podcast sobre los sucesos de la película de 1997 y parece estar obsesionada con ellos, así que se relaciona fácilmente con los chicos perseguidos.

TRÁILER DE “SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO”

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.