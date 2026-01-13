La estrella británica Idris Elba regresa a las pantallas con la segunda temporada de “Hijack” (en inglés: “Secuestro aéreo”), el emocionante thriller que ahora traslada su acción a un tren subterráneo de Berlín. Así, ¿te gustaría disfrutar de esta nueva entrega de la producción creada por George Kay y Jim Field Smith? Pues, a continuación, te presento su guía de episodios: descubre cuándo llegan los capítulos, a qué hora se estrenan y cómo ver la ficción de Apple TV+ sin problemas. ¡Presta atención!

Vale precisar que la segunda entrega del show televisivo arranca cuando un tren y sus pasajeros son tomados como rehenes, mientras las autoridades se apresuran a salvar cientos de vidas.

Y, nuevamente, Sam Nelson (Elba) está en el corazón de la crisis, en la que una decisión equivocada podría significar un auténtico desastre.

​Antes de continuar, mira el tráiler de “Hijack 2”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “HIJACK” - TEMPORADA 2

La temporada 2 de la serie de Apple TV+ se compone de 8 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre enero y marzo del 2026.

Calendario de estreno oficial de la temporada 2 de “Hijack”:

Episodio 1: miércoles 14 de enero del 2026

miércoles 14 de enero del 2026 Episodio 2: miércoles 21 de enero del 2026

miércoles 21 de enero del 2026 Episodio 3: miércoles 28 de enero del 2026

miércoles 28 de enero del 2026 Episodio 4: miércoles 4 de febrero del 2026

miércoles 4 de febrero del 2026 Episodio 5: miércoles 11 de febrero del 2026

miércoles 11 de febrero del 2026 Episodio 6: miércoles 18 de febrero del 2026

miércoles 18 de febrero del 2026 Episodio 7: miércoles 25 de febrero del 2026

miércoles 25 de febrero del 2026 Episodio 8: miércoles 4 de marzo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “HIJACK” - TEMPORADA 2?

Aunque el calendario oficial establece que los capítulos se lanzan de manera semanal cada miércoles, Apple TV+ es conocida por adelantar sus estrenos.

Es decir, en muchos territorios, es probable que se puedan ver los episodios durante las noches de los martes.

Así, si se respeta el patrón de series como “Pluribus”, el horario internacional quedaría de la siguiente manera:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los martes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. de los martes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. de los martes Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. de los martes Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. de los martes España 3:00 a.m. de los miércoles

Recuerda que estos horarios son referenciales y, en última instancia, los capítulos podrían aparecer en la plataforma a las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET), lo que se traduce en la madrugada de Latinoamérica.

¿CÓMO VER “HIJACK” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, “Hijack” es un título exclusivo del catálogo de Apple TV+.

Por lo tanto, para disfrutar de su segunda temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

El póster de la temporada 2 de "Hijack", thriller dramático creado por George Kay y Jim Field Smith (Foto: Apple TV+)

