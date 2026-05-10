El anime “Sekiro: No Defeat” ya empieza a llamar la atención entre quienes siguen de cerca historias como la de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y no es difícil entender por qué. Y es que la nueva apuesta animada de Crunchyroll mezcla espadas, criaturas sobrenaturales y un entorno marcado por la violencia y el honor... una fórmula que, sin dudas, busca engancharte desde el primer minuto. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la producción adapta el universo del videojuego “Sekiro: Shadows Die Twice” de FromSoftware y se ambienta en una versión fantástica del Japón feudal.

Así, su llegada a las pantallas promete abrir la conversación entre quienes ya conocen la obra original y quienes buscan algo en la línea de la exitosa “Demon Slayer”.

¿DE QUÉ TRATA “SEKIRO: NO DEFEAT”?

De acuerdo con la web oficial del anime, la historia de “Sekiro: No Defeat” se sitúa en un país fragmentado por guerras constantes, con Ashina como punto clave dentro de ese conflicto.

En ese escenario aparece un leal shinobi (o ninja) que debe proteger al Heredero Divino, un niño secuestrado con un poder especial que despierta el interés de distintas facciones.

De esta manera, el show televisivo mantiene ese tono de combate, honor y sacrificio que convirtió al juego en un fenómeno.

La apuesta visual, por su parte, apunta a conservar la intensidad del material original, con duelos de espada y una atmósfera oscura que encaja muy bien con el anime de acción.

Es decir, es una reinterpretación del videojuego, ideal para una audiencia que disfruta de relatos de guerreros, clanes, criaturas sobrenaturales y luchas por la supervivencia.

MIRA EL TRÁILER DE “SEKIRO: NO DEFEAT”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “SEKIRO: NO DEFEAT”?

“Sekiro: No Defeat” tendrá un estreno en cines de Japón el 4 de septiembre de 2026, con una proyección limitada durante tres semanas.

Por otro lado, Crunchyroll ya confirmó que transmitirá el anime en algún momento del 2026, aunque—por ahora—no ha revelado una fecha exacta para su debut en la plataforma.

Cabe resaltar que el famoso servicio de streaming cuenta con los derechos de transmisión a nivel global, excepto Japón, China, Corea, Rusia y Bielorrusia.

Por lo tanto, si te encuentras fuera de esos territorios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma para no perderte ningún episodio de la serie.

El póster de "Sekiro: No Defeat", anime de acción basado en el videojuego "Sekiro: Shadows Die Twice" de From Software (Foto: Qzil.la / ARCH)

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