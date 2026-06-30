Hay una fórmula que el anime viene perfeccionando desde hace años: un guerrero solitario, una era japonesa marcada por la guerra y una fuerza oscura que amenaza con devorarlo todo. Así, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” convirtió esa “receta” en uno de los fenómenos más grandes de la historia reciente del shōnen y ahora “Sekiro: No Defeat” llega a las pantallas con una propuesta que se mueve en ese mismo terreno, aunque con su propia identidad. Así, ¿te gustaría saber cómo luce su nuevo tráiler oficial? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que, mientras “Demon Slayer” sigue a un joven que se convierte en espadachín para salvar a su hermana y vengar a su familia, “Sekiro: No Defeat” se centra en un guerrero silencioso que jura proteger al portador de un poder místico.

Además, ambas historias suceden en una versión estilizada del Japón feudal, con lo sobrenatural como pieza importante del relato.

¿DE QUÉ TRATA “SEKIRO: NO DEFEAT”?

“Sekiro: No Defeat” adapta la historia de “Sekiro: Shadows Die Twice”, videojuego ambientado en una versión ficticia del Japón del periodo Sengoku.

Allí, la nación de Ashina está al borde del colapso porque el Ministerio del Interior amenaza con invadirla.

Entonces, en estas circunstancias, Genichiro Ashina, nieto del Santo de la Espada Isshin, recurre a poderes prohibidos con tal de salvar su tierra.

Esto obliga a Wolf (Lobo), el shinobi silencioso también conocido como Sekiro, a emprender un viaje peligroso para rescatar a Kuro, el Heredero Divino, y restaurar el equilibrio en la región.

MIRA EL TRÁILER DE “SEKIRO: NO DEFEAT”

¿QUÉ INFLUENCIAS TIENE EL ESTILO VISUAL DE “SEKIRO: NO DEFEAT”?

El director Kenichi Kutsuna explicó, según Polygon, que la identidad visual del anime se inspira fuertemente en “La princesa Mononoke” (1997) de Hayao Miyazaki.

Asimismo, reveló que otra influencia importante fue “Patlabor 2” (1993) de Mamoru Oshii, cuya narrativa más sobria y atmósfera madura ayudó a darle forma a la adaptación junto con los paisajes naturales del estilo Ghibli.

Esa combinación explica por qué el tráiler arranca con la tranquilidad de la naturaleza antes de virar hacia el combate brutal que caracteriza al videojuego original.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “SEKIRO: NO DEFEAT”?

“Sekiro: No Defeat” se estrenará primero en cines de Japón el 4 de septiembre del 2026, con una exhibición limitada de tres semanas.

Eventualmente, la producción llegará de forma exclusiva a Crunchyroll a nivel mundial, con excepción de Japón, China, Corea, Rusia y Bielorrusia.

Kuro, el Heredero Celestial, es uno de los personajes principales del anime "Sekiro: No Defeat" (Foto: Qzil.la / ARCH)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí