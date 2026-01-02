“Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero Unit 9004″ (o “Yūsha-kei ni Shosu: Chōbatsu Yūsha 9004-tai Keimu Kiroku”) es uno de los títulos más esperados del catálogo de Crunchyroll en enero del 2026. Y es que luego de posponer su estreno—originalmente programado para octubre del año pasado—miles de fans de la fantasía oscura ya están listos para disfrutar de este anime que también incluye acción y drama a lo largo de su trama. Así, si quieres saber de qué trata, cómo verlo y más detalles sobre su producción, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la ficción es una adaptación de la novela ligera homónima escrita por Rocket Shokai e ilustrada por Mephisto.

Además, se ha reportado que su primera temporada consta de 12 episodios en total, los cuales han estado a cargo del Studio KAI.

¿DE QUÉ TRATA “SENTENCED TO BE A HERO”?

En el universo del anime “Sentenced to Be a Hero”, convertirse en “héroe” no es un honor: es el peor castigo que existe.

Resulta que los criminales condenados por los delitos más atroces son sentenciados a formar parte de unidades penales militares, las cuales son obligadas a luchar en las misiones más peligrosas e imposibles.

¿La particularidad más brutal del castigo? Pues, que a estos convictos no se les permite morir. Y es que, cada vez que caen en combate, son resucitados para continuar peleando.

Sin embargo, esta resurrección tiene un precio devastador: con cada deceso y posterior regreso a la vida, los héroes van perdiendo fragmentos de su memoria y humanidad, degradándose hasta convertirse en cascarones vacíos que solo obedecen órdenes.

Así, la historia se centra en Xylo Forbartz, quien alguna vez fue líder de la Orden de los Caballeros Sagrados, una posición de prestigio y honor.

No obstante, su caída ocurrió cuando cometió el crimen más imperdonable en este mundo: el asesinato de una diosa.

Ahora él lidera la Unidad Penal 9004, un escuadrón compuesto por los criminales más despreciables y disfuncionales del reino.

Eventualmente, cuando uno de los miembros de la unidad roba—de forma accidental—un ataúd, nuestro protagonista encuentra a Teoritta, una diosa cuya existencia había sido ocultada por las autoridades militares.

De esta manera, pese a las circunstancias de su “rescate”, Teoritta reconoce a Xylo como un verdadero caballero y decide formar un contrato con él.

En ese sentido, la alianza entre un asesino de diosas y una nueva deidad da inicio a una historia que explora temas de redención, venganza y la posibilidad de romper el ciclo de castigo eterno.

MIRA EL TRÁILER DE “SENTENCED TO BE A HERO”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “SENTENCED TO BE A HERO”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de voces en japonés de “Sentenced to Be a Hero”:

Yōhei Azakami como Xylo Forbartz , el protagonista.

, el protagonista. Mayu Iizuka como Teoritta , la Diosa de la Espada.

, la Diosa de la Espada. Shizuka Ishigami como Patausche Kivia , líder de la Decimotercera Orden de Caballeros Sagrados.

, líder de la Decimotercera Orden de Caballeros Sagrados. Shun Horie como Dotta Luzulas , el ladrón cuyo robo accidental del ataúd de Teoritta desencadena la trama principal.

, el ladrón cuyo robo accidental del ataúd de Teoritta desencadena la trama principal. Yoshitsugu Matsuoka como Tatsuya , el héroe más antiguo de la unidad que ha perdido su humanidad tras incontables resurrecciones.

, el héroe más antiguo de la unidad que ha perdido su humanidad tras incontables resurrecciones. Jun Fukushima como Tsav , un ex-asesino de élite.

, un ex-asesino de élite. Shōya Chiba como Jayce Partiract , un revolucionario que luchó por liberar dragones.

, un revolucionario que luchó por liberar dragones. Yōko Hikasa como Neely, la dragona compañera de Jayce.

Cabe resaltar que el anime también ha confirmado tener doblaje oficial al inglés y al español latino.

¿CÓMO VER “SENTENCED TO BE A HERO”?

“Sentenced to Be a Hero” se estrena el sábado 3 de enero del 2026 en la plataforma Crunchyroll.

Desde entonces, se espera la llegada semanal de cada nuevo episodio.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Recuerda que el horario de lanzamiento aproximado de los capítulos es el siguiente:

Países Horario Estados Unidos 5:00 a.m. (PT) / 8:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 a.m. España 2:00 p.m.

FICHA TÉCNICA DE “SENTENCED TO BE A HERO”

Título original: Yūsha-kei ni Shosu: Chōbatsu Yūsha 9004-tai Keimu Kiroku

Yūsha-kei ni Shosu: Chōbatsu Yūsha 9004-tai Keimu Kiroku Año: 2026

2026 País: Japón

Japón Dirección: Hiroyuki Takashima

Hiroyuki Takashima Guion: Kenta Ihara

Kenta Ihara Música: Shunsuke Takizawa

Shunsuke Takizawa Compañías: Studio KAI, Kadokawa

En el anime "Sentenced to Be a Hero", Xylo Forbartz es un antiguo líder de la Orden de los Caballeros Sagrados que es condenado al heroísmo (Foto: Studio KAI / Kadokawa)

