El anime de fantasía oscura “Sentenced to Be a Hero: The Prison Records of Penal Hero Unit 9004” (o "Yūsha-kei ni Shosu: Chōbatsu Yūsha 9004-tai Keimu Kiroku“) es una de las apuestas más ambiciosas y curiosas de Crunchyroll en todo el 2026. Y es que esta adaptación de las novelas ligeras escritas por Rocket Shokai e ilustradas por Mephisto promete cautivar a los fans del género con su peculiar premisa: en este mundo, ser un héroe no es un honor, sino el peor castigo que puede recibir un criminal. Así, ¿te gustaría conocer la fecha y hora de estreno de cada capítulo de la producción? Entonces, la siguiente guía de episodios es para ti.

Vale precisar que esta ficción dirigida por Hiroyuki Takashima narra la historia de Xylo Forbartz, un hombre que alguna vez fue el líder de la Orden de los Caballeros Sagrados, una posición de prestigio y honor.

Sin embargo, su caída ocurrió cuando cometió el crimen imperdonable de asesinar a una diosa y ahora lidera la Unidad Penal 9004 (un escuadrón compuesto por los criminales más despreciables y disfuncionales del reino).

Eventualmente, la vida de nuestro protagonista da un giro por completo cuando se encuentra con una misteriosa diosa, con la que forma una alianza que podría cambiar el mundo.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime de Crunchyroll:

GUÍA DE EPISODIOS DE “SENTENCED TO BE A HERO”

La primera temporada de “Sentenced to Be a Hero” se compone de 12 episodios en total, los cuales se estrenan entre enero y marzo del 2026.

Cabe resaltar que la producción tuvo un debut con un capítulo extendido—de 58 minutos de duración—lanzado el sábado 3 de enero.

No obstante, hay un detalle importante a tener en cuenta: a partir del segundo episodio, los capítulos se emitirán los jueves.

Calendario de estreno de “Sentenced to Be a Hero”:

Episodio 1: sábado 3 de enero del 2026

Episodio 2: jueves 15 de enero del 2026

Episodio 3: jueves 22 de enero del 2026

Episodio 4: jueves 29 de enero del 2026

Episodio 5: jueves 5 de febrero del 2026

Episodio 6: jueves 12 de febrero del 2026

Episodio 7: jueves 19 de febrero del 2026

Episodio 8: jueves 26 de febrero del 2026

Episodio 9: jueves 5 de marzo del 2026

Episodio 10: jueves 12 de marzo del 2026

Episodio 11: jueves 19 de marzo del 2026

Episodio 12 (final): jueves 26 de marzo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “SENTENCED TO BE A HERO”?

Los capítulos de “Sentenced to Be a Hero” se emiten originalmente en Tokyo MX a las 10:00 p.m. (hora de Japón), para luego estar disponibles en Crunchyroll en el siguiente horario aproximado según cada región:

Países Horario Estados Unidos 5:00 a.m. (PT) / 8:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 a.m. España 2:00 p.m.

¿CÓMO VER “SENTENCED TO BE A HERO”?

“Sentenced to Be a Hero” es una producción exclusiva de Crunchyroll para América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, el subcontinente indio y el Sudeste Asiático.

Por lo tanto, para disfrutar del anime sin interrupciones en alguno de estos territorios, recuerda contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

FICHA TÉCNICA DE “SENTENCED TO BE A HERO”

Título original: Yūsha-kei ni Shosu: Chōbatsu Yūsha 9004-tai Keimu Kiroku

Yūsha-kei ni Shosu: Chōbatsu Yūsha 9004-tai Keimu Kiroku Año: 2026

2026 País: Japón

Japón Dirección: Hiroyuki Takashima

Hiroyuki Takashima Guion: Kenta Ihara

Kenta Ihara Música: Shunsuke Takizawa

Shunsuke Takizawa Compañías: Studio KAI, Kadokawa

¿CUÁL ES LA SINOPSIS DEL PRIMER EPISODIO DE “SENTENCED TO BE A HERO”?

La sinopsis del episodio "Apoyo a la retirada del bosque de Couveunge" es la siguiente: Xylo y Dotta deben asegurar que los caballeros sagrados regresen con vida, pero estos no se lo pondrán fácil.

El póster de "Sentenced to Be a Hero", anime basado en la serie de novelas ligeras japonesas homónima (Foto: Studio KAI / Kadokawa)

