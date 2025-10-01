Netflix ha sorprendido a la audiencia con “La huésped”, un thriller psicológico colombiano cargado de misterio, engaños y giros inesperados. La historia de Silvia y Lorenzo, una pareja que intenta reconstruir su matrimonio tras una infidelidad, da un vuelco con la llegada de Sonia, una mujer que despierta pasiones ocultas y desata una peligrosa espiral de manipulación. Si este drama de secretos y tensiones familiares te enganchó, existen otras producciones colombianas en la plataforma que también pueden cautivarte.

OTRAS SERIES COLOMBIANAS QUE NO PUEDES PERDERTE

1. “Sin senos sí hay paraíso”

Una de ellas es “Sin senos sí hay paraíso”, protagonizada por Catherine Siachoque, Fabián Ríos y Carolina Gaitán. Esta serie retoma el universo creado por Gustavo Bolívar y muestra cómo las jóvenes buscan abrirse camino en un entorno marcado por la ambición, el narcotráfico y las segundas oportunidades. Con una narrativa cruda y emotiva, mezcla el dolor de las decisiones extremas con la esperanza de redención.

2. “Pasión de Gavilanes”

En un registro distinto, “Pasión de Gavilanes” se ha convertido en un clásico eterno. Tres hermanos juran vengar la muerte de un ser querido, pero en su búsqueda se cruzan con las hermanas Elizondo, lo que transforma la venganza en una historia de amor prohibido y conflictos familiares. Su fusión de melodrama, romance y suspenso mantiene viva la intensidad, incluso para quienes ya la vieron en su estreno original.

3. “Pablo Escobar, el patrón del mal”

Si prefieres un relato más cercano a la historia reciente, “Pablo Escobar, el patrón del mal” recrea con detalle el ascenso y caída del narcotraficante más temido de Colombia. La serie muestra desde sus orígenes humildes hasta el imperio criminal que construyó a base de violencia y corrupción. Es un retrato duro y realista de cómo la ambición sin límites puede marcar un país entero, ideal para quienes buscan un drama con base en hechos reales.

4. “La reina del flow”

Por su parte, “La reina del flow” combina la fuerza del melodrama con la energía de la música urbana. Protagonizada por Carolina Ramírez, cuenta la historia de Yeimy Montoya, una compositora que regresa tras años de sufrimiento para cobrar venganza y recuperar lo que le pertenece. Con canciones que se volvieron himnos y un guion lleno de pasión y justicia, es una propuesta diferente que atrapa desde el primer capítulo.

5. “La venganza de Analía”

En el terreno político, “La venganza de Analía” ofrece una historia intensa y estratégica. Carolina Gómez interpreta a una mujer que, tras el asesinato de su madre décadas atrás, se convierte en asesora política para infiltrarse en la campaña del candidato responsable de ese crimen. Lo que sigue es un juego de poder, inteligencia y justicia donde el pasado se convierte en la mejor arma para cambiar el futuro.

TE HARÁN RECORDAR A “LA HUÉSPED”

Lo fascinante de estas producciones es que, aunque muy distintas entre sí, comparten un hilo conductor con “La huésped”: todas exploran los dilemas humanos más profundos, desde la ambición y el poder hasta la traición y el amor. En cada una, los personajes se ven empujados al límite, obligados a decidir entre lo correcto y lo conveniente.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.