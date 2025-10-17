“Nadie nos vio partir” ha sorprendido a los suscriptores de Netflix, posicionándose entre las producciones mexicanas más comentadas del momento. Con su mezcla de drama, un poco de romance y una buena dosis de tensión emocional, la serie conquistó al público no solo por su trama intensa, sino también por las interpretaciones sólidas y la carga de realismo que aborda temas familiares, de violencia vicaria y, sobre todo, cosas muy personales.

A raíz de su éxito, muchos espectadores buscan nuevas opciones que mantengan esa misma intensidad narrativa, personajes complejos y giros inesperados que inviten a reflexionar. Netflix, con su extenso catálogo, ofrece varias producciones que comparten el tono y el enfoque emocional de “Nadie nos vio partir”, ya sea desde el drama contemporáneo, la intriga psicológica o las historias corales que exploran las relaciones humanas.

En esta lista he reunido algunas de las series más cercanas a esta producción mexicana, tanto por su estilo narrativo como por la profundidad de sus personajes y las temáticas familiares. Si te quedaste con ganas de más después del final, estas opciones prometen acompañarte con historias igual de apasionantes y conmovedoras.

Póster oficial de la serie mexicana "Nadie nos vio partir" (Foto: Netflix)

SERIES PARECIDAD A “NADIE NOS VIO PARTIR” QUE ESTÁN EN NETFLIX

1. “El secreto de la familia Greco”

La serie sigue a los Greco, una familia aparentemente tradicional que esconde un clan criminal liderado por Aquiles Greco, un expolicía autoritario que dirige una organización de secuestros en su propio hogar, donde retienen y asesinan a miembros de su círculo social tras cobrar rescates millonarios. Poco a poco, la verdadera naturaleza de cada miembro de la familia sale a la luz, mostrando hasta dónde son capaces de llegar por mantener su estatus.

Cantidad de episodios: 9.

2. “Madre de alquiler”

Drama que explora el destino de Yeni, una joven que se ve involucrada en una red de mentiras y manipulación tras aceptar ser madre subrogada para una poderosa familia. Rodeada de secretos, chantajes y tragedias familiares, Yeni lucha por descubrir la verdad sobre su propio embarazo y el oscuro trasfondo de quienes la emplean. La serie revela cómo el deseo de tener un hijo puede convertir a personas en víctimas de una red de engaños.

Cantidad de episodios: 24.

3. “Pacto de silencio”

Una joven influencer busca vengarse y descubrir la verdad sobre su origen, enfrentándose al grupo de cuatro mujeres poderosas que, en el pasado, ocultaron el crimen que la marcó de por vida. A través de su investigación, destapa secretos mortales que amenazan la vida y el prestigio de todos los involucrados en este pacto de silencio familiar y social.

Cantidad de episodios: 18.

4. “Clickbait”

Esta miniserie explora el peligro de los impulsos descontrolados en la era digital: un aparente padre de familia aparece en un video viral con un cartel que dice “Soy violador”, y otro mensaje señala que morirá si el video alcanza 5 millones de visitas. La serie narra el caso desde ocho perspectivas distintas, desvelando poco a poco la verdad detrás del crimen y el abismo entre la vida real y la que se muestra en redes sociales.

Cantidad de episodios: 8.

5. “Accidente”

Un grupo de amigos se ve marcado por la tragedia durante la fiesta de cumpleaños de uno de ellos. Un accidente con un juego inflable desencadena una serie de mentiras, venganzas y traiciones mientras los padres, culpables e inocentes, buscan respuestas, venganza y justicia en medio del dolor, las investigaciones y las presiones sociales. El accidente revela verdades ocultas y decisiones que cambian para siempre la vida de los implicados.

Cantidad de episodios: 10.

6. “El secreto del río”

Sigue la historia de un grupo de adolescentes que, tras un fatídico incidente en el río, deciden guardar un secreto que los une y los atormenta. Mientras buscan una pulsera perdida y enfrentan la sospecha de la desaparición de una persona tras la fiesta, descubren que ocultar la verdad será más difícil de lo que creían, afectando para siempre sus vidas y la relación con sus familias.

Cantidad de episodios: 12.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.