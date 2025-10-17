La llegada de “Amor y riqueza” a Netflix reavivó el furor por las series turcas de alto voltaje emocional: amores imposibles, disputas de poder, secretos de familia y la élite de Estambul en primer plano. En esta guía encontrarás las producciones más afines para maratonear hoy mismo, con enfoques que van del romance al thriller, pero siempre con ese sello turco que engancha.

En un 2025 dominado por grandes estrenos, la plataforma ya venía calentando motores con “Un hombre abandonado” y la comedia “Platónico”. Ahora apuesta por “Amor y riqueza” (“Old Money”/“Enfes Bir Aksam”), creada por Meriç Acemi y dirigida también por Uluç Bayraktar: Osman (Engin Akyürek) irrumpe desde la nada y reta el linaje de Nihal (Asli Enver), heredera de marineros. En medio de la guerra entre nuevo y viejo dinero, la pasión trastoca las reglas del juego.

SERIES TURCAS PARECIDAS A “AMOR Y RIQUEZA” EN NETFLIX

1. “Mi otra yo”

Drama íntimo con amigas que destapan traumas heredados y secretos familiares. Si te gustó la tensión emocional y las lealtades en “Amor y riqueza”, aquí hallarás vínculos puestos al límite y decisiones que cambian destinos.

"Mi otra yo" es una de las series que puedes ver también en Netflix (Foto: Netflix)

2. “El sastre”

Intriga en el mundo del lujo: apariencias, obsesiones y poder. Comparte el pulso de Estambul high class, con personajes que ocultan verdades que pueden dinamitar imperios personales.

Los protagonistas de “El sastre” son Çağatay Ulusoy y Şifanur Gül (Foto: Netflix)

3. “La familia Uysal”

Doble vida, crisis existenciales y crítica a la élite urbana. Ideal si buscas un retrato ácido de familias acomodadas que, como los Baydemir, protegen su imagen a toda costa.

4. “Andropausia”

Comedia dramática sobre masculinidad, estatus y reinvención. Ofrece una mirada fresca al poder y al deseo de “volver a empezar”, tema que dialoga con el ascenso social de Osman.

5. “Fatma”

Thriller sobre una mujer común que se enfrenta a círculos poderosos. Refleja la desigualdad y el lado oscuro de Estambul, con la misma tensión de clase que late en “Amor y riqueza”.

6. “Platónico”

Romcom de enredos afectivos y choques de carácter. Para quienes disfrutaron la química y el juego de seducción entre Nihal y Osman, con un tono más ligero.

Gulten (Gupse Özay) y Kaan (Kerem Bürsin) en la serie turca “Platónico: Hotel Luna Azul” (Foto: Netflix)

7. “Cartas desde el pasado”

Melodrama de secretos, pérdidas y segundas oportunidades. Conecta con la idea de herencia emocional y deudas familiares que pesan sobre los protagonistas.

Banu, Elif Ayar (Günes Sensoy) y Zuhal en la serie turca "Cartas desde el pasado" (Foto: Netflix)

8. “Amores cruzados”

Romance, negocios y lujo en triángulos que enfrentan corazón y conveniencia. Si te atrapó el duelo poder-amor, esta mezcla de alta sociedad y dilemas éticos va en la misma línea.

¿CÓMO VER “AMOR Y RIQUEZA” EN STREAMING?

“Amor y riqueza” se estrenó en Netflix el 10 de octubre de 2025. Solo necesitas una suscripción activa para verla en la plataforma.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.