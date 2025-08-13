Después de tres temporadas en las que un grupo de amigas nos mostraron la compleja realidad de la vida, el amor, el sexo y la amistad en sus 50 años en la ciudad de Nueva York, “And Just Like That” llegó a su fin. Si bien, la serie trajo de vuelta a Carrie, Miranda y Charlotte en los papeles principales, y a Samantha con una aparición especial en la segunda entrega, muchos se preguntan si “Sex and the City” tendrá otro spin-off tras la cancelación de la comedia romántica. La respuesta en los siguientes párrafos.

"And Just Like That..." es una secuela de la serie "Sex and the City" (Foto: HBO Max)

¿“SEX AND THE CITY” TENDRÍA OTRO SPIN-OFF TRAS LA CANCELACIÓN DE “AND JUST LIKE THAT”?

Tomando en cuenta que los últimos episodios de “And Just Like That” nos presentan una trama muy interesante para Charlotte y Miranda en sus roles como madres, el final de “And Just Like That” nos pone tristes; toda vez que se pudo haber explorado más sus experiencias con sus hijos.

Por ejemplo, en el capítulo 11 de la temporada 3 de “And Just Like That” vemos a Charlotte muy emocionada cuando ve a su hija Rose vistiendo ropa tradicional femenina tras ser elegida para dirigir la producción de su escuela de “Millie, la Moderna”. Cuando asiste al musical, le pide a Carrie que le tome una foto con la menor, pero luego la borra, quizá porque acepta la realidad de la identidad de género no binario de su hija.

En cuanto a Miranda, quien descubre en el capítulo 10 de la tercera entrega que su hijo Brady embarazó a una muchacha, y que tendrán al bebé, pone sobre la mesa la relación de madre e hijo de ahora en adelante, además de evocar cuando ella y Steve lidiaban con un embarazo no planificado hace varios años.

"And Just Like That 3" muestra a Charlotte afrontando su faceta como madre con dos jovencitas (Foto: HBO)

Tomando en cuenta a ambos personajes, ¿es posible la realización de un spin-off?

Respecto al personaje de Kristin Davis, quien cerca del final de “And Just Like That” tiene un desarrollo más profundo como madre, que la lleva a la autorreflexión; pensar que Charlotte no tendrá mayor desarrollo es lamentable, pues no exploraremos más cómo afronta junto a sus hijas su nueva experiencia. Todo dependerá de la producción si quiere darle una trama más completa.

Sobre el personaje de Cynthia Nixon, faltarían más episodios para explorar que ocurrirá en la vida de Brady en su nueva faceta como papá y el desarrollo como abuela de Miranda.

En "And Just Like That 3", vemos a Miranda enfrentando una situación delicada de su hijo (Foto: HBO)

Aunque no hay ninguna noticia de algún spin-off de “Sex and the City” tras el final de “And Just Like That”, la tercera entrega de esta última nos dejó momentos memorables que podrían darse continuidad en otra serie; y no es para menos, ya que los últimos episodios nos mostraron una trama parecida a la serie original que nos fascinó por tantos años.

