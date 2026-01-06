Netflix comienza el 2026 con grandes estrenos para los fanáticos del anime. Uno de títulos que ha generado interés es “Shiboyugi: Deadly Games to Put Food on the Table” (“Shiboyugi: Me gano el pan participando de juegos mortales” en español), que tiene como protagonista a Yuki, una adolescente que se mantiene con vida engañando a la muerte. Tras despertar en una mansión junto a otras cinco mujeres, debe sobrevivir a un letal laberinto de trampas. ¿Lo conseguirá? ¿Cuándo se estrenará en la plataforma de streaming de la N roja?

Esta nueva apuesta anime se basa en la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Yushi Ukai e ilustradas por Nekometaru que comenzó a publicarse bajo el sello de novelas ligeras MF Bunko J de Media Factory en noviembre de 2022 y que consiguió una adaptación al manga ilustrada por Banzai Kotobuki Daienkai que comenzó a serializarse en la revista de manga seinen Comp Ace de Kadokawa Shoten en abril de 2023.

“Shiboyugi: Me gano el pan participando de juegos mortales” se estrena en Tokyo MX el 7 de enero a las 23:00 h. El primer episodio tendrá una duración de 60 minutos. El nuevo anime también se podrá ver en Netflix simultáneamente con su estreno en televisión. Sōta Ueno (“Days With My Stepsister”) se encargó de la dirección en Studio DEEN, mientras que Rintarou Ikeda (“The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement”) se encargó de la composición de la serie, y Eri Osada (“Blade & Soul”), del diseño los personajes.

Chiyuki Miura le da voz a Yuuki en el anime "Shiboyugi: Deadly Games to Put Food on the Table", dirigida por Sōta Ueno (Foto: Studio DEEN,)

¿DE QUÉ TRATA “SHIBOYUGI: DEADLY GAMES TO PUT FOOD ON THE TABLE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Shiboyugi: Deadly Games to Put Food on the Table”, “Yuki se despierta y se encuentra en una mansión desconocida, con un uniforme de sirvienta y acostada en una cama lujosa. Pronto, descubre a cinco chicas más, todas vestidas igual que ella. Esta es la Casa Fantasma, y ​​la única forma de que sobrevivan es atravesar las trampas que las acechan: juegos mortales llenos de cerbatanas, sierras circulares, habitaciones cerradas y armas.

Es una situación desesperada y aterradora para todos allí... bueno, para todos excepto para Yuki. Después de todo, esta es su carrera a los diecisiete años. ¿Crees que es extraño? Ella estaría de acuerdo. Pero así son algunas personas: se ganan la vida jugando juegos de muerte.”

Para escapar, Ruki y el resto de las mujeres deben participar del más espantoso de los juegos. Mientras las demás están aterradas, la protagonista parece bastante tranquila, ya que no es la primera vez que participa en algo similar.

¿CÓMO VER “SHIBOYUGI: ME GANO EL PAN PARTICIPANDO DE JUEGOS MORTALES”?

“Shiboyugi: Me gano el pan participando de juegos mortales” se estrenará el miércoles 7 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “SHIBOYUGI: DEADLY GAMES TO PUT FOOD ON THE TABLE”

REPARTO DE “SHIBOYUGI: ME GANO EL PAN PARTICIPANDO DE JUEGOS MORTALES”

Chiyuki Miura le da voz a Yuuki

Rena Motomura le da voz a Aoi

Inori Minase le da voz a Kinko

Haruka Satō le da voz a Kokutō

Mutsumi Tamura le da voz a Beniya

Rina Kawaguchi le da voz a Momono

Yuki y el resto de protagonistas en el afiche del anime "Shiboyugi: Deadly Games to Put Food on the Table" (Foto: Studio DEEN,)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí