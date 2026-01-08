Yuki tiene que sobrevivir a una casa llena de trampas mortales en la primera temporada del anime "Shiboyugi: Deadly Games to Put Food" (Foto: Studio DEEN,)
Nelly Osco
Nelly Osco

Cuando Yuki despierta en una mansión cerrada y se encuentra con otras cinco jóvenes que comparten el mismo destino, no parece tan asustada como el resto, ya que no es la primera vez que se enfrenta a algo similar en “” (“Shiboyugi: Me gano el pan participando de juegos mortales” en español), anime de Netflix que sigue a una adolescente que se mantiene con vida engañando a la muerte. ¿Cuántos episodios tiene esta serie? ¿Cuándo se estrenarán? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

Este anime que ya se encuentra en el Top 10 de las series más populares de Netflix está basado en la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Yushi Ukai e ilustradas por Nekometaru. Debido a su éxito, consiguió una adaptación al manga ilustrada por Banzai Kotobuki Daienkai.

”, que se estrenó en Tokyo MX el 7 de enero a las 23:00 h. cuenta con la dirección de Sōta Ueno (“Days With My Stepsister”) bajo la produccion del Studio DEEN. En tanto, Rintarou Ikeda (“The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement”) es responsable de la composición de la serie, y Eri Osada (“Blade & Soul”), del diseño de personajes.

Chiyuki Miura se encarga de darle voz a Yuuki en el anime "Shiboyugi: Deadly Games to Put Food" (Foto: Studio DEEN,)
¿CÓMO VER “SHIBOYUGI: ME GANO EL PAN PARTICIPANDO DE JUEGOS MORTALES”?

. También está disponible en . Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

Por lo tanto, para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a cualquiera de estas plataformas de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “SHIBOYUGI: DEADLY GAMES TO PUT FOOD ON THE TABLE”?

La primera temporada de “Shiboyugi: Me gano el pan participando de juegos mortales” tiene once episodios. El primer capítulo fue un especial de 60 minutos (unos 48 minutos sin comerciales).

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “SHIBOYUGI: DEADLY GAMES TO PUT FOOD ON THE TABLE”

  • Episodio 1: 7 de enero del 2026
  • Episodio 2: 14 de enero del 2026
  • Episodio 3: 21 de enero del 2026
  • Episodio 4: 28 de enero del 2026
  • Episodio 5: 4 de febrero del 2026
  • Episodio 6: 5 de febrero del 2026
  • Episodio 7: 11 de febrero del 2026
  • Episodio 8: 18 de febrero del 2026
  • Episodio 9: 25 de febrero del 2026
  • Episodio 10: 4 de marzo del 2026
  • Episodio 11: 11 de marzo del 2026

¿A QUÉ HORA VER “SHIBOYUGI: DEADLY GAMES TO PUT FOOD ON THE TABLE”?

PaísesHorario
Estados Unidos6:00 a.m. (PT) / 9:00 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica8:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador9:00 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico10:00 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil11:00 a.m.
España3:00 p.m.

TRÁILER DE “SHIBOYUGI: DEADLY GAMES TO PUT FOOD ON THE TABLE”

¿DE QUÉ TRATA “SHIBOYUGI: DEADLY GAMES TO PUT FOOD ON THE TABLE”?

, en “Shiboyugi: Deadly Games to Put Food on the Table”, “Yuki se despierta y se encuentra en una mansión desconocida, con un uniforme de sirvienta y acostada en una cama lujosa. Pronto, descubre a cinco chicas más, todas vestidas igual que ella. Esta es la Casa Fantasma, y ​​la única forma de que sobrevivan es atravesar las trampas que las acechan: juegos mortales llenos de cerbatanas, sierras circulares, habitaciones cerradas y armas.

Es una situación desesperada y aterradora para todos allí... bueno, para todos excepto para Yuki. Después de todo, esta es su carrera a los diecisiete años. ¿Crees que es extraño? Ella estaría de acuerdo. Pero así son algunas personas: se ganan la vida jugando juegos de muerte.

REPARTO DE “SHIBOYUGI: ME GANO EL PAN PARTICIPANDO DE JUEGOS MORTALES”

  • Chiyuki Miura le da voz a Yuuki
  • Rena Motomura le da voz a Aoi
  • Inori Minase le da voz a Kinko
  • Haruka Satō le da voz a Kokutō
  • Mutsumi Tamura le da voz a Beniya
  • Rina Kawaguchi le da voz a Momono
El primer episodio del anime "Shiboyugi: Deadly Games to Put Food on the Table" presenta el primer gran juego mortal en la "Mansión de Estilo Occidental" (Foto: Netflix)
El primer episodio del anime "Shiboyugi: Deadly Games to Put Food on the Table" presenta el primer gran juego mortal en la "Mansión de Estilo Occidental" (Foto: Netflix)

