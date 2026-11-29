La conversación alrededor de “Shrek 5” ha vuelto a encenderse en redes sociales. Y es que la próxima película animada de DreamWorks publicó un nuevo adelanto que reúne a buena parte del elenco de la franquicia. Así, ahora vemos a nuestro protagonista llegar al pantano a bordo del icónico carruaje con forma de cebolla y, a su alrededor, aparecen diversos personajes de cuentos de hadas que llevaban tiempo sin dejarse ver. De esta manera, el teaser trae una importante revelación que ya divide a los fans: la renovada apariencia de varios secundarios.

Vale precisar que el avance circula desde la cuenta oficial de @Shrek en X, plataforma donde se lanzó el pasado sábado 28 de noviembre del 2026.

Y, al cierre de esta nota, suma más de 14 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Whole swamp pulled up for this one. https://t.co/BOFqRjDY7w — Shrek (@Shrek) November 28, 2026

¿QUÉ PERSONAJES APARECEN EN EL NUEVO TEASER DE “SHREK 5”?

Además del protagonista que le da nombre a la franquicia, el nuevo clip promocional de “Shrek 5” muestra a Fiona, a sus hijos trillizos Felicia, Fergus y Farkle, a Pinocho, al Lobo Feroz, a los Tres Cerditos, a los Tres Ratones Ciegos, al Hombre de Jengibre (acompañado de dos Damas de Jengibre), a Burro y a Dragona.

Cabe resaltar que este último personaje debutó en la película original del 2001 como guardiana del castillo de Fiona y terminó enamorada de Burro.

De esta manera, su historia de amor dio origen a los Dronkeys que vimos a lo largo de “Shrek 2”.

¿QUÉ CAMBIÓ EN EL DISEÑO DE LOS PERSONAJES DE “SHREK 5”?

Este teaser ofrece una primera mirada a las nuevas versiones de Dragona, el Lobo Feroz, los Tres Ratones Ciegos y los Tres Cerditos. En ese sentido, se identifican los siguientes cambios:

Dragona: se la ve con un tono rosado más intenso y rasgos más suaves y redondeados.

se la ve con un tono rosado más intenso y rasgos más suaves y redondeados. Lobo Feroz: se nota un pelaje con otra textura y color, joroba y hocico bastante más fino, similar al del lobo de “El gato con botas: el último deseo”.

se nota un pelaje con otra textura y color, joroba y hocico bastante más fino, similar al del lobo de “El gato con botas: el último deseo”. Tres Ratones Ciegos: cambios menos visibles por su tamaño, pero con panzas y orejas más grandes.

cambios menos visibles por su tamaño, pero con panzas y orejas más grandes. Tres Cerditos: piel de un rosa mucho más vivo y estómagos enormes.

piel de un rosa mucho más vivo y estómagos enormes. Trillizos: en “Shrek para siempre”, eran niños pequeños y ahora lucen como adolescentes debido al salto de tiempo.

Y, tal como te puedes imaginar, parte de la comunidad de fans celebra el nuevo estilo de animación, mientras otra parte lo cuestiona.

En la película animada "Shrek 5", este es el nuevo diseño de Los Tres Cerditos (Foto: DreamWorks Animation / Universal Pictures)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “SHREK 5″?

“Shrek 5″ se estrena en los cines el 30 de junio del 2027. Hasta entonces, se esperan nuevos avances y detalles de la película.

Además, en el elenco original, se ha confirmado el regreso de Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Diaz como Fiona.

Por otro lado, entre las incorporaciones en el reparto, figuran: Zendaya como Felicia, Marcello Hernández como Fergus y Skyler Gisondo como Farkle.

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