A lo largo de la serie de comedia e intriga "Si es martes, es asesinato", la reconocida actriz española Inma Cuesta asume el rol principal de Alicia (Foto: LAZONA / Disney+)
A lo largo de la serie de comedia e intriga "Si es martes, es asesinato", la reconocida actriz española Inma Cuesta asume el rol principal de Alicia (Foto: LAZONA / Disney+)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

(en inglés: "If It’s Tuesday, It’s Murder") es la nueva serie española de misterio y crimen que llega a y a Hulu para cerrar el mes de marzo por todo lo alto. Así, la ficción creada Carlos Vila, producida junto a la compañía LAZONA y dirigida por Salvador Calvo y Abigail Schaaff, anticipa una mezcla de intriga clásica con ritmo muy televisivo a lo largo de sus 7 episodios. En ese sentido, ¿te gustaría saber más sobre el show televisivo? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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Vale precisar que esta es una producción ideal si te gustan los rompecabezas tipo Agatha Christie, pero con un tono ligero y toques de humor.

Además, al llegar completa al streaming, no exige seguirla durante varias temporadas. Y es que está pensada para verse en formato maratón más que semana a semana.

¿DE QUÉ TRATA “SI ES MARTES, ES ASESINATO”?

La historia de “Si es martes, es asesinato” reúne a un grupo variado de turistas españoles—jóvenes y mayores, parejas y viajeros solitarios—en un viaje organizado a Lisboa, alojados en un antiguo hotel que ha visto tiempos mejores.

Sin embargo, al día siguiente de su llegada, uno de los viajeros aparece muerto y todo apunta a que el asesino podría estar dentro del propio grupo.

En estas circunstancias, cuatro de los turistas, fans de las novelas de misterio y del ‘true crime’, deciden investigar por su cuenta... mientras la policía local lleva el caso oficial.

A partir de ahí, cada capítulo sigue un día de la semana de ese viaje, mezclando visitas turísticas, sospechosos por todas partes y secretos personales que salen a la luz.

MIRA EL TRÁILER DE “SI ES MARTES, ES ASESINATO”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SI ES MARTES, ES ASESINATO”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Si es martes, es asesinato”:

  • Álex García como Fabio
  • Inma Cuesta como Alicia
  • Ana Wagener como Pura
  • Pedro Casablanc como Fernando
  • Biel Montoro como Daniel

Al reparto se suman los siguientes nombres: Luisa Gavasa, Carmen Ruiz, Belén López, Saida Benzal y Gorka Lasaosa, además de los portugueses Adriano Carvalho y Paulo Pires.

¿CÓMO VER “SI ES MARTES, ES ASESINATO”?

La serie “Si es martes, es asesinato” se estrena a nivel internacional en Disney+ el martes 31 de marzo del 2026, fecha en la que llegará también a Hulu en Estados Unidos.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu territorio.

El póster de "Si es martes, es asesinato", serie española que desarrolla su trama a lo largo de 7 episodios (Foto: LAZONA / Disney+)
El póster de "Si es martes, es asesinato", serie española que desarrolla su trama a lo largo de 7 episodios (Foto: LAZONA / Disney+)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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