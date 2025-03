Una chica rebelde y un chico inquebrantable que viven diferentes aventuras a lo largo de las cuatro estaciones de la vibrante isla de Jeju son los protagonistas de “Si la vida te da mandarinas” (“When Life Gives You Tangerines” en inglés y “Pokssak sog-atsuda” en su idioma original), serie surcoreana de Netflix creada por el reconocido director Kim Won-suk (“Misaeng: Incomplete Life”, “My Mister”) y el guionista Lim Sang-choon (“When the Camellia Blooms”, “Fight for My Way”). ¿Quiénes conforman el elenco?

El nuevo K-drama se filmó en Andong en 2023 y se estrenará el 7 de marzo de 2025 en la plataforma de streaming de la N roja. Además, contó con un presupuesto de 60 mil millones de wones y fue producida por las compañías Pan Entertainment y Baram Pictures.

IU, Park Bo-gum, Moon So-ri y Park Hae-joon encabezan el elenco de “Si la vida te da mandarinas”. A ellos se suman actores como Yeom Hye-ran, Oh Min-ae, Choi Dae-hoon, Chang Hyae-jin, Cha Mi-kyeong, Lee Soo-mi, Baik Ji-won, Cheong Hae-kyun, Oh Jung-se y Uhm Ji-won. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de surcoreana de netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SI LA VIDA TE DA MANDARINAS”

1. IU como Ae-soon

IU, cantautora y actriz surcoreana que debutó como cantante a la edad de quince años con el EP Lost and Found, da vida a Ae-soon, es una joven rebelde llena de energía que sueña con convertirse en poeta. Ella no tiene miedo de expresar sus emociones y vive importantes momentos junto a Gwan-sik.

Kim Tae-yeon se encarga de interpretar a Ae-soon cuando es una niña y Moon So-ri asume el rol en otra etapa de su vida.

IU asume el rol de Ae-soon en la serie coreana "Si la vida te da mandarinas" (Foto: Netflxi)

2. Park Bo-gum como Gwan-sik

Park Bo-gum, que apareció en la serie “Hello Monster”, la película de suspenso “Coin Locker Girl”, en “Reply 1988”, “Love in the Moonlight”, “Encounter”, “Record of Youth” y “Wonderland”, interpreta a Gwan-sik, hombre devoto que enfrenta los desafíos con determinación y gracia.

Lee Cheon-mu asume el rol de Gwan-sik cuando es un niño y Park Hae-joon se encarga del papel en la etapa adulta.

Park Bo-gum asume el papel de Gwan-sik en la serie coreana "Si la vida te da mandarinas" (Foto: Netflxi)

3. Kim Yong-lim como Mak-cheon

Kim Yong-lim, que fue parte de las series “Become a Mountain and a River”, “Market People”, “Father and Son”, “Love and Ambition”, “A Happy Woman”, “Beyond the Mountains”, “Life Is Beautiful”, “Love on a Rooftop”, “Three Bold Siblings” y “The Brave Yong Soo-jung”, da vida a Mak-cheon.

Kim Yong-lim se encarga de dar vida a Mak-cheon en la serie coreana "Si la vida te da mandarinas" (Foto: Netflxi)

4. Na Moon-hee como Chun-ok

Na Moon-hee, que apareció en “My Beautiful Girl, Mari”, “You Are My Sunshine”, “Cruel Winter Blues”, “Lovely Rivals”, “Voice of a Murderer”, “Miss Granny”, “I Can Speak” y “Honest Candidate”, asume el rol de Chun-ok.

Na Moon-hee interpreta a Chun-ok en la serie coreana "Si la vida te da mandarinas" (Foto: Netflxi)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Si la vida te da mandarinas”:

Yeom Hye-ran

Oh Min-ae

Choi Dae-hoon como Sang-gil

Chang Hyae-jin como Yeong-ran

Cha Mi-kyeong como Chung-su

Lee Soo-mi como Yang-im

Baik Ji-won como Gyeong-ja

Cheong Hae-kyun

Oh Jung-se

Uhm Ji-won

¿DE QUÉ TRATA “SI LA VIDA TE DA MANDARINAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Si la vida te da mandarinas”, “en la isla Jeju, una chica vivaz y un chico leal viven una historia de reveses y triunfos que demuestra que el amor resiste el paso del tiempo”.

¿CÓMO VER “SI LA VIDA TE DA MANDARINAS”?

“Si la vida te da mandarinas” se estrenará el viernes 7 de marzo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.