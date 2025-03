La Isla Jeju es el escenario de un vibrante viaje a través de las cuatro estaciones de la vida en “Si la vida te da mandarinas” (“When Life Gives You Tangerines” en inglés y “Pokssak sog-atsuda” en su idioma original). Ae-sun, la gran rebelde, y Gwan-sik, conocido como el “hierro inflexible”, emprenden una aventura en la que comparten momentos tiernos y discusiones divertidas. ¿Quieres conocer más detalles de la nueva serie surcoreana de Netflix? A continuación. te comparto la fecha de estreno, trama y lista de miembros del reparto.

El drama romántico creado por el reconocido director Kim Won-suk (“Misaeng: Incomplete Life”, “My Mister”) y el guionista Lim Sang-choon (“When the Camellia Blooms”, “Fight for My Way”) contó con un presupuesto de 60 mil millones de wones y fue producida por las compañías Pan Entertainment y Baram Pictures.

IU, Park Bo-gum, Moon So-ri, Park Hae-joon, Yeom Hye-ran, Oh Min-ae, Choi Dae-hoon, Chang Hyae-jin, Cha Mi-kyeong, Lee Soo-mi, Baik Ji-won, Cheong Hae-kyun, Oh Jung-se y Uhm Ji-won conforman el elenco principal de “Si la vida te da mandarinas”.

Park Bo-gum interpreta a Gwan-sik y IU interpreta a Ae-soon en el drama romántico coreano "Si la vida te da mandarinas" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “SI LA VIDA TE DA MANDARINAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Si la vida te da mandarinas”, “en la isla Jeju, una chica vivaz y un chico leal viven una historia de reveses y triunfos que demuestra que el amor resiste el paso del tiempo”.

Por lo que he visto en el tráiler, Ae-soon sueña con convertirse en poetisa famosa y Gwan-sik promete apoyarla. Pero no quiere casarse con él porque siente que no tendrá oportunidad si lo hace, además, siempre ha buscado a un hombre de Seúl. Más tarde, comprende que solo debía entregarse al amor.

¿CÓMO VER “SI LA VIDA TE DA MANDARINAS”?

“Si la vida te da mandarinas” se estrenará el viernes 7 de marzo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “WHEN LIFE GIVES YOU TANGERINES”

ACTORES Y PERSONAJES DE “SI LA VIDA TE DA MANDARINAS”

IU como Ae-soon

Park Bo-gum como Gwan-sik

Kim Yong-lim como Mak-cheon

Na Moon-hee como Chun-ok

Yeom Hye-ran

Oh Min-ae

Choi Dae-hoon como Sang-gil

Chang Hyae-jin como Yeong-ran

Cha Mi-kyeong como Chung-su

Lee Soo-mi como Yang-im

Baik Ji-won como Gyeong-ja

Cheong Hae-kyun

Oh Jung-se

Uhm Ji-won

Kim Yong-lim asume el rol de Mak-cheon en la serie coreana "Si la vida te da mandarinas", dirigida por Kim Won-suk (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “SI LA VIDA TE DA MANDARINAS”?

La primera temporada de “When Life Gives You Tangerines”, serie surcoreana de romance y vida cotidiana, tiene 16 episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “SI LA VIDA TE DA MANDARINAS”?

La filmación de “Si la vida te da mandarinas” inició en abril de 2023. Uno de los escenarios fue Andong, ciudad en la provincia de Gyeongsang del Norte, en Corea del Sur.