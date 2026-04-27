Si ya terminaste las tres temporadas del anime “Jujutsu Kaisen” en Crunchyroll y te quedaste con ganas de más maldiciones, monstruos y atmósferas inquietantes, debes saber que hay varios animes de fantasía y terror en la misma plataforma que pueden llenar perfectamente ese vacío. Y es que estas historias mezclan acción sobrenatural, tensión psicológica y mundos oscuros que se relacionan muy bien con lo que ofrece la adaptación del manga de Gege Akutami.

Vale precisar que “Jujutsu Kaisen” sigue a Yuji Itadori, un estudiante que, tras un suceso inesperado, termina alojando en su cuerpo el poder de una de las maldiciones más peligrosas del mundo.

Y, a partir de ese momento, se ve obligado a entrar en la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio, donde aprende a combatir espíritus malditos junto a otros jóvenes exorcistas mientras arriesga su vida en cada misión.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime:

LOS 5 ANIMES DE FANTASÍA Y TERROR QUE NO TE PUEDES PERDER EN CRUNCHYROLL

1. “Mushishi”

Empiezo la lista con “Mushishi”, producción que presenta a un investigador que recorre pueblos rurales resolviendo casos ligados a criaturas etéreas llamadas “mushi”.

Así, se presenta como una serie de fantasía sobrenatural con toques de terror suave, que apuesta por episodios autoconclusivos, un ritmo pausado y una atmósfera inquietante.

2. “Chainsaw Man”

En “Chainsaw Man”, por su parte, seguimos a Denji, un joven que se convierte en híbrido humano–demonio y se une a una unidad especial que caza criaturas demoníacas.

De esta manera, resalta por su violencia estilizada, su humor negro y una visión cruda del trabajo de exterminar monstruos.

3. “The Promised Neverland”

Por otro lado, “The Promised Neverland” se centra en un grupo de niños que descubre el secreto siniestro detrás del orfanato idílico en el que viven.

Además, se lo suele destacar por su tensión constante, giros dramáticos y una atmósfera opresiva que se apoya en el suspenso.

4. “Another”

En “Another”, el terror se traslada a un aula maldita donde una serie de muertes misteriosas empieza a aterrar a los estudiantes.

Así, es un título de referencia cuando se habla de horror escolar con decesos impactantes y un entorno oscuro.

5. “Hellsing”

Cierro la lista con “Hellsing”, anime que pone el foco en una organización que combate criaturas de la noche, con un vampiro extremadamente poderoso como arma principal.

Por lo tanto, se le reconoce por su estética gótica, violencia explícita y una guerra sin concesiones entre humanos y seres de pesadilla.

El anime "Hellsing" desarrolla su trama a lo largo de 13 episodios (Foto: Fuji TV / Gonzo)

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