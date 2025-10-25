Si te emocionaste viendo a Carmen Villalobos en “La huésped”, serie en la que interpreta a Sonia, una misteriosa mujer del pasado con intenciones ocultas que tiene ganas de vengarse y revelar secretos oscuros, quizá te interese ver otra producción en la participó la actriz en 2022. Me refiero a “Hasta que la plata nos separe”, una comedia romántica colombiana que te atrapará de inicio a fin. A continuación, todo lo que debes saber sobre esta telenovela que también está disponible en Netflix.

En “Hasta que la plata nos separe”, también actúa Gregorio Pernía (Foto: RCN Televisión)

¿DE QUÉ TRATA “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”?

“Hasta que la plata nos separe” nos muestra la historia de Rafael Méndez, un carismático y humilde comerciante, y Alejandra Maldonado, una exitosa ejecutiva de alta sociedad, cuyas vidas se cruzan en un accidente.

Producto del choque, ella termina en el hospital sin poder casarse con el hombre de su vida y en quiebra; en tanto, él busca resarcir el daño que le causó por lo que quiere hacerse cargo de los gastos generados, pero lo que no imaginaba es que se trata de una millonaria deuda. Para que pueda pagar, acepta trabajar gratis para la mujer, quien le hará pagar todo el daño que le causó.

La convivencia provocará en ellos mayor acercamiento, incluso ambos llegarían a sentir mucha atracción por el otro. ¿Podrá concretarse un romance?

Sebastián Martínez como Rafael Méndez en "Hasta que la plata nos separe" (Foto: Telemundo)

TRÁILER DE “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”

De acuerdo con el breve resumen que le da Netflix a “Hasta que la plata nos separe”, se lee: “Cuando una ambiciosa mujer de la alta sociedad resulta herida en un choque automovilístico, su venganza en contra del otro conductor, un noble vendedor, termina dando paso al amor”.

¿CÓMO VER LA SERIE COLOMBIANA?

La serie colombiana “Hasta que la plata nos separe” se encuentra disponible en Netflix; por tanto, para disfrutar de sus 85 episodios debes tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.

ELENCO DE “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”

Carmen Villalobos como Alejandra Maldonado

Sebastián Martínez como Rafael Méndez

Gregorio Pernía como Luciano Valenzuela[6]​

Juliette Pardau como María Victoria «Vicky» Pardo

Alejandro Tommasi como Benjamín Maldonado

Laura Flores como Clemencia Maldonado

Stephania Duque[6]​ como Milena Méndez / Milena Maldonado

Fabián Ríos[6]​ como Wilfer Fonseca «El Dandy»

Julián Arango como Marino Castaño

Lorna Cepeda como Rosaura Echeverry

Alina Lozano como Leonor Méndez

José Daniel Cristancho como Jaime Rincón

Michelle Rouillard como Isabella Plazas

Juliana Galvis como Karen Nicholls

Marcela Benjumea como Martha Patricia Roncancio «La Generala»

Alejandra Ávila como Claudia Cruz

Julio Sánchez Cóccaro como Simón Sampedro «Bebé»

Matías Maldonado como Ramiro Ramírez

Alejandro Gutiérrez como Ezequiel Bernal

Rashed Estefenn como Lorenzo Lizarralde

Tuto Patiño como Carlos Alberto Martínez «Papeto»

Felipe Botero como Vicente Chávez

Rodrigo Jerez como Giovanny Pardo

Julián Caicedo como Franklyn Pardo

Fernando Arévalo como Don Gastón Pardo

María Teresa Barreto como Ana María de Lizarralde

Gerardo Calero como Sergio Nicholls

Elenco de "Hasta que la plata nos separe" (Foto: EFE)

FICHA TÉCNICA DE “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”

Título original: Hasta que la plata nos separe

Hasta que la plata nos separe Año: 2022

2022 Duración: 60 min. capa episodio

60 min. capa episodio País: Colombia

Colombia Dirección: Olga Lucia Rodríguez, Israel Sánchez y Miguel Daza

Olga Lucia Rodríguez, Israel Sánchez y Miguel Daza Guion: Juan Carlos Perez Florez y Patricia Rodríguez

Juan Carlos Perez Florez y Patricia Rodríguez Historia original: Andrés Burgos, Fernando Gaitán y Lina María Uribe

Andrés Burgos, Fernando Gaitán y Lina María Uribe Historia de: Fernando Gaitán

Fernando Gaitán Guion original: Maria Eugenia Salazar

