Desde su estreno el 5 de enero de 2026, “María, la caprichosa” (“Defying Destiny” en inglés) se posicionó rápidamente en el Top 10 de las series más populares de Netflix en más de 17 países. La historia de María Roa Borja, líder sindical de trabajadoras del hogar en Colombia, cautivó a los usuarios de la plataforma de streaming de la N roja, ya que está inspirada en la vida real y mezcla el drama biográfico con el formato de telenovela contemporánea.

La serie colombiana producida por Caracol Televisión sigue la evolución de la líder social y sindical afrocolombiana, desde su infancia en Apartadó hasta su migración a Medellín en los años 80, huyendo del conflicto armado. Esta producción también se apoya en el libro “Soñar lo imposible”, escrito por la exministra colombiana Paula Moreno.

Si ya viste los 64 episodios de “María, la caprichosa”, dirigida por Rafael Martínez y Daniel Arenas Samudio a partir del guion de Juana Uribe, Ana Fernanda Martínez y Carlos Fernández de Soto, te recomiendo estas series y películas basadas en hechos reales o que siguen a mujeres luchadoras, y que puedes encontrar en Netflix.

LAS SERIES QUE DEBES VER SI TE GUSTÓ “MARÍA, LA CAPRICHOSA”

1. Miss Carbón

Basada en el libro La reina del carbón de Halvorsen, “Miss Carbón” es una película argentino-española dirigida por Agustina Macri a partir del guion de Erika Halvorsen y Mara Pescio. El drama biográfico narra la historia de Carla Antonella Rodríguez (Lux Pascal), alias “Carlita”, una mujer trans que se convirtió en la primera mujer minera en Río Turbio.

Sinopsis: “Una mujer trans sueña con trabajar en las minas de carbón, pero en un pueblo marcado por el patriarcado y la superstición, Carlita deberá luchar para ganarse su lugar bajo tierra.”

Lux Pascal interpretó a Carla "Carlita" Antonella Rodríguez en la película "Miss Carbón", dirigida por Agustina Macri (Foto: Caramel Films)

2. Sra. Playmen

“Sra. Playmen” es una serie italiana de Netflix dirigida por Riccardo Donna e inspirada en la historia real de Adelina Tattilo, editora de la revista erótica más famosa de Italia. Tattilo y su revista, Playmen, suscitaron debates sobre las actitudes sexuales y la censura en Italia. Carolina Crescentini, Filippo Nigro, Giuseppe Maggio, Francesca Colucci, Domenico Diele, Francesco Colella, Lidia Vitale y Giampiero Judica son parte del elenco.

Sinopsis: “Tras la traición de su esposo, una mujer debe dirigir una revista erótica que se convierte en símbolo del empoderamiento en la Roma de los años 70. Inspirada en hechos reales.”

La actriz italiana Carolina Crescentini asume el rol principal de Adelina Tattilo en "Sra. Playmen", serie biográfica con altas dosis de drama (Foto: Netflix)

3. Anuja

“Anuja” es una película estadounidense en hindi de 2024 que narra la historia de una talentosa niña de nueve años que, junto con su hermana, enfrenta una oportunidad que cambiará sus vidas. Sajda Pathan, Ananya Shanbhag y Nagesh Bhonsle son las protagonistas del proyecto.

Sinopsis: “Ante la oportunidad de estudiar, una brillante niña de nueve años que trabaja en un taller esclavista debe tomar una decisión difícil que marcará su futuro y el de su hermana.”

4. Madre de alquiler

“Madre de alquiler” (“The Surrogacy” en inglés) es una serie mexicana de Netflix que narra la historia de Yeni (Shani Lozano), una mujer de origen modesto que para liberar a su padre de la cárcel acepta convertirse en madre subrogada de una poderosa y acaudalada familia, los Huizar. El drama creado y dirigido por Aida Guajardo cuenta con 24 episodios.

Sinopsis: “Cuando una mujer se ve obligada a actuar como madre subrogada para salvar a su padre, se involucra con una poderosa familia dispuesta a proteger su propia reputación a toda costa.”

“Madre de alquiler” tiene como protagonista a Shaní Lozano, quien da vida a una joven llamada Yeni (Foto: Netflix)

5. Los mejores enemigos

Basada en el libro “The Best of Enemies: Race and Redemption in the New South” de Osha Gray Davidson “Los mejores enemigos” es una película dirigida y escrita por Robin Bissell. El drama protagonizado por Taraji P. Henson, Sam Rockwell, Babou Ceesay, Anne Heche, Wes Bentley, Bruce McGill, John Gallagher Jr. y Nick Searcy narra la historia de Ann Atwater, una activista por los derechos civiles, y C.P. Ellis, el líder local del Ku Klux Klan en Durham, Carolina del Norte, en 1971.

Sinopsis: “En 1971, una reunión sobre integración escolar en Carolina del Norte lleva a una activista a enfrentarse al líder del Ku Klux Klan y forjar una insólita amistad.”

