Si te gustan las películas juveniles, “Sigue mi voz” (en inglés: “Follow My Voice”) de Amazon Prime Video puede ser la opción perfecta para ti. Y es que esta adaptación española de la novela homónima de Ariana Godoy—que fue todo un éxito en Wattpad—trae consigo una interesante historia y a un grupo de jóvenes intérpretes en su elenco. Así, ¿te gustaría conocer a cada uno de ellos? Pues, en esta nota, te cuento quién es quién en la cinta para que identifiques a cada personaje desde la primera escena. ¡Presta atención!

Vale precisar que la producción está dirigida por Inés Pintor Sierra y Pablo Santidrián, y se desarrolla a lo largo de 101 minutos de metraje, tiempo en el que conocemos a Klara.

Ella es una chica que, tras una crisis de salud que la mantiene en casa durante 76 días, no hace otra cosa que escuchar su programa de radio favorito: “Sigue mi voz”.

Así, en este espacio nocturno, el locutor Kang se convierte en una presencia constante y casi íntima para ella.

Y esto hace que la joven se pregunte si es posible enamorarse de alguien solo por su voz, sin haberlo visto nunca en persona.

Antes de continuar, mira el tráiler de la película de Amazon Prime Video:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SIGUE MI VOZ”?

1. Berta Castañé como Klara

Empiezo la guía del elenco con la protagonista de “Sigue mi voz”: Klara. Ella es una adolescente que atraviesa una delicada crisis de salud mental, la cual la ha desconectado del colegio, sus amistades y la vida cotidiana.

La actriz que la interpreta es Berta Castañé, quien también aparece en producciones como “Viaje de fin de curso: Mallorca”, "Zoomers" y la próxima "Oasis“.

Berta Castañé como Klara en el póster individual de su personaje en la película española "Sigue mi voz" (Foto: Zeta Cinema)

2. Jae Woo Yang como Kang

Kang, por su parte, es el conductor del programa de radio nocturno que, sin saberlo, se convierte en el ancla emocional de Klara durante el encierro.

El rol está a cargo de Jae Woo Yang, un exfutbolista que ahora demuestra su talento como intérprete.

Jae Woo Yang como Kang en el póster individual de su personaje en la película española "Sigue mi voz" (Foto: Zeta Cinema)

3. Claudia Traisac como Kamila

Por otro lado, Kamila es la hermana de Klara. Ella se plantea como un personaje que muestra cómo la salud mental de alguien impacta a todo su entorno, no solo al paciente.

La artista que asume este papel es Claudia Traisac, también integrante de los repartos de "Escobar: Paradise Lost“, ”Vivir sin permiso" y "18: La serie“.

Fernando Guallar como Andy y Claudia Traisac como Kamila en una escena de la película española "Sigue mi voz" (Foto: Zeta Cinema)

4. Nuno Gallego como Diego

Diego es un chico que aparece en la vida de Klara cuando ella intenta regresar al mundo real.

El actor que le da vida en la ficción es Nuno Gallego, quien ha sido parte de proyectos como "Clanes“, ”Olympo" y "Animal“.

Nuno Gallego como Diego en el póster individual de su personaje en la película española "Sigue mi voz" (Foto: Zeta Cinema)

Otros actores y personajes de “Sigue mi voz”:

5. Fernando Guallar como Andy , el novio de Kamila

, el novio de Kamila 6. Yasmina Drissi como Perla

como Perla 7. Sofía de Iznájar como Ellie

como Ellie 8. Adrià Salazar como Erick

como Erick 9. Victoria Oliver como Yana

como Yana 10. Alberto Jo Lee como Jiho

como Jiho 11. Iñaki Mur como Doctor B

como Doctor B 12. Itziar Ituño como Katia

como Katia 13. Ethan Kim como Jung

como Jung 14. Gemma Martínez como una doctora

como una doctora 15. Àlex Nebot como Adrián

como Adrián 16. Silvio Quiñónez como Ben

como Ben 17. Che Ri Cheong como Hye Won

como Hye Won 18. Chea Shin Cheong como Min Seo

