Después del fenómeno mundial que supuso la trilogía “A través de mi ventana”, otra romántica historia de Ariana Godoy llega a las pantallas. Se trata de “Sigue mi voz” (en inglés: "Follow My Voice"), la adaptación de la novela homónima de la autora venezolana que acumula más de 35 millones de lecturas en Wattpad. Así, si te preguntas de qué trata exactamente, quién es quién en el reparto y cómo ver la película española de Amazon Prime Video, esta es la nota que debes revisar. ¡Presta atención!

Vale precisar que la cinta está protagonizada por los jóvenes Berta Castañé y Jae Woo Yang, y tiene como directores a Inés Pintor y Pablo Santidrián.

Además, antes de su lanzamiento en el streaming, aterrizó en las carteleras de los cines de España en septiembre del 2025.

¿DE QUÉ TRATA “SIGUE MI VOZ”?

La película de Amazon Prime Video narra la historia de Klara (Castañé), una chica que lleva 76 días encerrada en su casa.

Y esto no es una elección, sino una consecuencia de una crisis de salud mental que la mantiene atrapada entre cuatro paredes.

Así, durante ese tiempo, su única conexión con el mundo exterior es un programa de radio nocturno llamado “Sigue mi voz”, conducido por Kang (Jae Woo Yang), cuya voz se convierte en su ancla emocional.

Frente a estas circunstancias, surge una pregunta: ¿es posible enamorarse de alguien a quien solo has escuchado, pero nunca has conocido?

Entonces, la búsqueda de la respuesta a esa interrogante resulta ser el catalizador para que Klara enfrente sus miedos y decida salir de nuevo al mundo.

De esta manera, somos testigos de cómo el amor puede funcionar como motor de superación frente a los obstáculos.

MIRA EL TRÁILER DE “SIGUE MI VOZ”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SIGUE MI VOZ”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Sigue mi voz”:

Berta Castañé como Klara , la protagonista de la historia

, la protagonista de la historia Jae Woo Yang como Kang , el presentador de radio que cautiva a Klara

, el presentador de radio que cautiva a Klara Claudia Traisac como Kamila , la hermana de Klara

, la hermana de Klara Fernando Guallar como Andy , el novio de Kamila

, el novio de Kamila Nuno Gallego como Diego

como Diego Yasmina Drissi como Perla

como Perla Sofía de Iznájar como Ellie

como Ellie Adrià Salazar como Erick

¿CÓMO VER “SIGUE MI VOZ”?

La cinta española “Sigue mi voz” se estrena en Amazon Prime Video el viernes 2 de enero del 2026.

​Por lo tanto, para ver la producción desde entonces, recuerda contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, no olvides que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

FICHA TÉCNICA DE “SIGUE MI VOZ”

Año: 2025

2025 Duración: 101 min.

101 min. Países: España-Estados Unidos

España-Estados Unidos Dirección: Inés Pintor Sierra, Pablo Santidrián

Inés Pintor Sierra, Pablo Santidrián Guion: Inés Pintor Sierra, Pablo Santidrián

Inés Pintor Sierra, Pablo Santidrián Música: Nico Casal

Nico Casal Fotografía: Andreu Ortoll

Andreu Ortoll Compañías: Zeta Cinema, Beta Fiction Spain, Sigue y No Pares AIE, Wattpad Webtoon Studios

El póster de "Sigue mi voz", película de Inés Pintor Sierra y Pablo Santidrián que se desarrolla a lo largo de 101 minutos de metraje (Foto: Zeta Cinema)

