“Simplemente Alicia” es la llamativa serie colombiana que llega a Netflix el miércoles 5 de noviembre del 2025 con el protagónico de Verónica Orozco. Así, ¿te gustaría saber quiénes la acompañan en el reparto de la ficción? Pues, en esta nota, te traigo su guía del elenco. ¡Conoce a todos los actores y personajes de la producción!

Vale precisar que el show televisivo se centra en Alicia, una mujer que decide desafiar las “reglas del amor” casándose con Pablo a escondidas de Alejo, su esposo actual.​

Desde entonces, esta compleja situación hace que la veamos en más de un aprieto... tratando de equilibrar dos vidas completamente separadas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Simplemente Alicia”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SIMPLEMENTE ALICIA”?

1. Verónica Orozco como Alicia Fernández

Para saber quién es quién en la serie colombiana de Netflix, empiezo la lista con la protagonista: Alicia. Ella es una mujer que, indecisa entre dos amores, se embarca en una controversial doble vida.

La actriz que la interpreta es Verónica Orozco, reconocida por su trabajo en "Soñar no cuesta nada", “La primera vez”, “Siempre Bruja” y “Bluff”.

Verónica Orozco se pone en la piel de Alicia Fernández a lo largo de la serie "Simplemente Alicia" (Foto: Netflix)

2. Michel Brown como Alejo

Alejo es el primer esposo de Alicia. Él es un escritor que idolatra a su esposa, a quien ve como su musa creativa.

El actor que asume este rol es el argentino Michel Brown, también integrante de los elencos de "Pasión de gavilanes“, ”Parot“, ”Hernán" y "Pálpito“.

3. Sebastián Carvajal como Pablo

Pablo es el segundo esposo de Alicia. Al igual que Alejo, él no sabe de la existencia del otro “amor” de su pareja.

El artista que le da vida al personaje es Sebastián Carvajal. Entre sus proyectos previos, destacan: "Dominique“, ”Manes“, ”Ana de nadie" y "Loquito por ti“.

Sebastián Carvajal interpreta a Pablo a lo largo de la serie colombiana "Simplemente Alicia" (Foto: Netflix)

4. Constanza Camelo como Susana

Susana es la mejor amiga de Alicia. Usualmente, ella está ocupada tratando de salvar a nuestra protagonista de sus propios desastres.

Está interpretada por Constanza “Cony” Camelo, a quien hemos visto en "Nochebuena“, ”Alborada carmesí“, ”Ruido“ y ”Lala’s Spa“.

Constanza Camelo como Susana y Verónica Orozco como Alicia Fernández en una escena de la serie colombiana "Simplemente Alicia" (Foto: Netflix)

5. Julián Román

Julián Román, actor colombiano famoso por producciones como "Retratos en un mar de mentiras“, ”Del otro lado del jardín“ y ”Hasta que te conocí“, también forma parte del reparto de la serie de Netflix.

El actor Julián Román forma parte del elenco de la serie colombiana "Simplemente Alicia" de Netflix (Foto: @julianroman1 / Instagram)

Otros actores de “Simplemente Alicia” :

6. Biassini Segura

7. Luna Baxter

8. Leo Deluglio

9. Ana María Medina

10. Daniela Tapia

11. Fernando Arévalo

12. Andrés Felipe Villada

13. Jacques Toukhmanian

14. Geraldine Zivic

15. Silvia de Dios

16. Andrés Toro

