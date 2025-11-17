La serie colombiana “Simplemente Alicia” (en inglés: “Just Alice”) ya está disponible en Netflix y, debido a la controversial trama que presenta, no ha pasado para nada desapercibida. Así, los críticos ya han dado su opinión sobre la producción. ¿Te gustaría saber exactamente qué dijeron y cuál es su valoración general? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la serie de Netflix narra la historia de Alicia (Verónica Orozco), una mujer que ama a dos hombres y toma la decisión más radical posible: no renunciar a ninguno y casarse con ambos.

Lo que sigue es una espiral de engaños, mentiras y una doble vida que parece no poder sostenerse durante mucho tiempo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Simplemente Alicia”:

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE “SIMPLEMENTE ALICIA”?

Tras su lanzamiento en Netflix, la producción ha dividido opiniones.

Por un lado, algunos críticos resaltan que el show funciona gracias a su elenco y a la química que tienen los actores entre sí.

Sin embargo, otros especialistas recalcan que la obra sufre de una duración excesiva y tiene una trama predecible.

Es decir, los 19 episodios de “Simplemente Alicia” han inspirado reseñas tanto positivas como negativas.

LAS CRÍTICAS POSITIVAS DE “SIMPLEMENTE ALICIA”

Kelcie Mattson de Collider fue una de las periodista que ofreció una crítica favorable de la serie.

Bajo su perspectiva, “la actuación calibrada y flexible de [Verónica] Orozco ofrece un papel protagonista cautivador: una mujer de unos cuarenta años que a menudo se siente confundida, desorientada y culpable, pero que es enérgicamente cómica, una amiga leal y una persona decidida, de mente ágil, que sigue impulsivamente a su corazón hacia un desastre inminente".

Y aunque la redactora solo pudo ver los 5 primeros episodios del proyecto, reconoció que la ficción “tiene suficiente potencial para elevar su valor como ‘placer culpable’ a una obra más sofisticada sobre el matrimonio y el género”.

Por otro lado, Neerja Choudhuri de Midgard Times coincidió en que “la serie es divertida y, aunque te plantees preguntas sobre la trama, al final te rindes y te quedas viendo cómo se desarrolla el drama”.

LAS CRÍTICAS NEGATIVAS DE “SIMPLEMENTE ALICIA”

Srijoni Rudra de DM Talkies, por su parte, criticó duramente la propuesta narrativa y la extensión del espectáculo.

“La forma en que la serie intenta justificar sus acciones me pareció ridícula. La trama es esencialmente muy débil y extremadamente predecible. Además, ¡no se necesitan 19 episodios para narrar una historia tan obvia!“, escribió.

Ella también se refirió al tratamiento moral de la bigamia a lo largo del relato: “No creo que se pueda justificar la decisión de Alicia de casarse con Pablo y construir dos vidas separadas diciendo que los hombres han estado haciendo eso durante siglos. Es injusto para las personas involucradas, independientemente de su género. Nadie merece estar en la ignorancia”.

Finalmente, Joel Keller de Decider no recomendó ver “Simplemente Alicia”, dado que “tiene una premisa muy molesta que demanda constantes giros narrativos para justificar su duración en una temporada completa".

Y tú, ¿qué opinas sobre el show televisivo?

La trama de la serie colombiana "Simplemente Alicia" se desarrolla a lo largo de 19 episodios (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí