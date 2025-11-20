A propósito del estreno de “Sin cortes con Ed Sheeran” (“One Shot with Ed Sheeran: A Music Experience” en su idioma original), el 21 de noviembre del 2025, te comparto una lista con otras experiencias musicales que puedes ver en Netflix. Desde documentales que siguen a artistas durante giras mundiales hasta especiales protagonizados por iconos de la música que interpretan sus principales temas. Revisa si tu artista favorito tiene alguno.

Para los fanáticos del intérprete de “Shape of You”, el ícono mundial de la música y ganador de múltiples premios Grammy protagoniza un ambicioso proyecto del director ganador del premio Emmy, Philip Barantini, Fulwell Entertainment y el productor ganador del premio Emmy, Ben Winston.

“Sin cortes con Ed Sheeran” sigue al artista en tiempo real durante una tarde en la ciudad de Nueva York, mientras el ícono actúa y se mueve por la ciudad en una sola toma continua. Realiza actuaciones improvisadas y tiene interacciones cercanas con los fans y transeúntes.

LISTA DE ESPECIALES MUSICALES QUE DEBES VER EN NETFLIX

1. Avicii: Mi último show

“Avicii: Mi último show” es un documental sobre la última actuación de Avicii en directo en el Ushuaïa Ibiza Beach Hotel de Ibiza el 28 de agosto de 2016. El cortometraje combina momentos destacados de su enérgico set con clips entre bastidores de su trabajo en el estudio.

Sinopsis: “En agosto de 2016, Tim Bergling —más conocido como Avicii— llegó al escenario del club Ushuaïa de Ibiza para lo que sería su última presentación.”

2. Miss Americana de Taylor Swift

Dirigida por Lana Wilson, “Miss Americana” es una película documental que sigue la vida de Taylor Swift a lo largo de varios años de su carrera, incluida la realización de su séptimo álbum de estudio “Lover” (2019), su batalla anterior con un trastorno alimenticio, entre otros eventos.

Sinopsis: “En este revelador documental, Taylor Swift asume plenamente su rol de compositora y artista, y deja en evidencia su capacidad de expresarse sin mordaza.”

3. Olivia Rodrigo: GUTS World Tour

“Olivia Rodrigo: GUTS World Tour” es una película del concierto de la gira mundial de la intérprete de “Can’t Catch Me Now” que se estrenó el 29 de octubre de 2024 y ofrece una vista de primera fila de su electrizante actuación en el Intuit Dome de Los Ángeles en agosto de 2024, e incluye imágenes detrás de escena.

Sinopsis: “Disfruta de la mejor vista desde casa mientras Olivia Rodrigo canta con el corazón durante una electrizante y emotiva presentación en Los Ángeles.”

4. Medio tiempo con Beyoncé

“Medio tiempo con Beyoncé” es un especial de Netflix que muestra los detalles de la actuación de Beyoncé en el espectáculo de medio tiempo de un partido de Navidad de la NFL en Houston, Texas. La película incluye interpretaciones de canciones de su álbum “Cowboy Carter”.

Sinopsis: “Desde su tierra natal de Houston, Texas, la icónica Beyoncé se adueña del campo en el show de medio tiempo de uno de los Partidos de Navidad de la NFL.”

5. Shawn Mendes: Concierto en vivo

“Shawn Mendes: Live in Concert” es una película de concierto de Shawn Mendes que tiene una duración de 87 minutos y muestra una presentación en vivo del intérprete de “Wonder” en su ciudad natal, Toronto. Se estrenó el 25 de noviembre de 2020.

Sinopsis: “En Toronto, su ciudad natal, Shawn Mendes da un concierto apasionado frente a una multitud de fans que lo adoran.”

